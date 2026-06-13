O ditado ‘quem não faz, toma’ nunca foi tão verdadeiro quanto na tarde deste sábado, 13, no Levis Stadium, em Santa Clara. Em partida válida pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026, a Suíça dominou as ações, criou inúmeras oportunidades, mas pecou na finalização. O castigo veio nos acréscimos: o Catar, que se defendeu como pôde graças a uma atuação inspirada de seu goleiro, arrancou um empate heroico por 1 a 1 no apagar das luzes.

Com o resultado, o Grupo B ficou totalmente embolado, já que Bósnia e Canadá também empataram pelo mesmo placar. Na próxima rodada, o Catar buscará sua primeira vitória diante do Canadá, enquanto a Suíça tentará recuperar os pontos perdidos em um duelo europeu contra a Bósnia.

Pressão europeia e vantagem inicial

O roteiro do jogo se desenhou logo nos primeiros minutos. Sob o forte calor da costa oeste americana, a seleção suíça tomou conta da posse de bola e empurrou os cataris para o campo de defesa. Aos 14 minutos, a pressão surtiu efeito. Após cruzamento na área, Freuler foi derrubado pelo goleiro Abunada.

Pênalti marcado e convertido com frieza por Breel Embolo, que deslocou o arqueiro para abrir o placar. Parecia o início de uma vitória tranquila para os europeus.

Muralha catari e festival de gols perdidos

Apesar da desvantagem, o Catar não desmoronou, em grande parte devido à redenção de Abunada. O goleiro, que havia cometido o pênalti, transformou-se no grande nome da partida. Ele empilhou defesas cruciais em finalizações de Ndoye, Zakaria e Vargas. Quando o arqueiro foi batido, no último lance do primeiro tempo, o lateral Alamin salvou um chute de Aebischer em cima da linha.

Na segunda etapa, o panorama não mudou. A Suíça continuou desperdiçando chances claras para matar o jogo, incluindo um lance inacreditável em que Embolo, livre na pequena área, finalizou para fora aos 31 minutos.

O golpe de misericórdia nos acréscimos

A ineficiência suíça manteve a esperança do time do Oriente Médio viva até o fim. Aos 50 minutos do segundo tempo, quando a vitória europeia parecia selada, o futebol cobrou seu preço. Alamin avançou pela esquerda e cruzou na medida para o meio da área. O zagueiro Boualem Khoukhi se antecipou à marcação e testou firme para o fundo das redes, decretando o empate e explodindo a festa catari em Santa Clara.