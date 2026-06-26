O técnico Pedro Bubista, de Cabo Verde, acredita que o atacante brasileiro Vinicius Junior entrou de vez na corrida pelo prêmio de craque da Copa do Mundo. Questionado por PLACAR na entrevista coletiva concedida no NRG Stadium, em Houston, Bubista apontou que o camisa 7 da seleção já é capaz de “brigar” com nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Erling Haaland.

“Vinicius está demonstrando que tem condições de brigar com outros jogadores [de peso], já fez vários gols nesta competição. E pelo fato de o Brasil ser um candidato [ao título], penso, sinceramente, que ele está dentro desta lista”, analisou.

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Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 do Brasil diante da Escócia, pela terceira rodada da fase de grupos, o atacante de 25 anos chegou ao seu quarto gol só neste Mundial, saltando para a vice-artilharia do torneio ao lado de Mbappé e Haaland.

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Messi ainda lidera, com cinco, mas assim como os outros concorrentes, todos ainda disputarão mais uma partida e podem ampliar ainda mais os bons números no torneio. O camisa 10 argentino chegou nesta edição à condição de maior artilheiro das Copas, com 18 gols. A conta ainda poderia ser maior caso tivesse convertido o pênalti diante da Áustria.

Além dos nomes que lideram a artilharia do torneio, outros como o português Cristiano Ronaldo e o nglês Harry Kane, ambos com dois gols, também são apontados com potenciais candidatos ao prêmio.

Depois de uma estreia apagada, CR7 marcou dois gols na goleada por 5 a 0 de Portugal diante do Uzbequistão e fará mais uma partida nesta fase da competição, contra a Colômbia. Já Kane move expectativas pela temporada avassaladora pelo Bayern de Munique: 61 gols em 51 jogos, além de sete assistências.

Com sete gols, Messi saiu como o vencedor da Bola de Ouro da Copa de 2022, mesmo tendo sido superado por Mbappé, o artilheiro, com oito. O argentino conduziu a albiceleste ao título da competição depois de 36 anos de espera.

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