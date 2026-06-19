O técnico inglês Graham Potter, da Suécia, não demonstrou preocupação para um possível encontro com Memphis Depay, camisa 10 e maior artilheiro da história da seleção holandesa com 55 gols.

Em entrevista concedida nesta sexta-feira, 19, no NRG Stadium, na véspera do confronto, Potter fez elogios rasgados ao adversário citando nominalmente nove jogadores do time comandado por Ronald Koeman – sem lembrar de Depay. O atacante, que se recupera de lesão muscular, só atuou por pouco mais de 20 minutos na primeira partida.

“Nós temos os nossos próprios jogadores, nossas próprias forças e nosso próprio contexto. Acho que é justo dizer que a Holanda é muito, muito forte na posse de bola, com [Cody] Gakpo e [Crys] Summerville nas duas posições abertas pelas pontas. Eles têm muita amplitude, ameaças no um contra um, então conseguem controlar o jogo através da sua saída de bola e da sua posse no meio-campo”, iniciou dizendo.

“Ainda há [Frenkie] De Jong, [Tijjani] Reijnders, [Ryan] Gravenberch e, depois, a estabilidade na defesa com [Virgil] Van Dijk, [Jan Paul] van Hecke e [Micky] van de Ven, com [Mark] Flekken, que é um dos goleiros que melhor jogam com os pés na Premier League. Então, as qualidades estão claras. E nós temos que entender como podemos desestabilizar isso usando as qualidades que temos”, completou.

De todos os nomes citados pelo treinador, somente o último, o goleiro Mark Flekken, não iniciou a partida de estreia em que a Holanda empatou por 2 a 2 com o Japão.

A Suécia, por sua vez, estreou derrotando a Tunísia por 5 a 1, conquistando a liderança do Grupo F. Mesmo assim, o técnico colocou os holandeses em um nível superior ao encontrado no primeiro desafio.

“É difícil ser crítico. Ao mesmo tempo, você está sempre procurando melhorar, e cada jogo é diferente. O adversário que nós que nós enfrentamos é de nível mais alto, os jogadores são mais fortes individualmente. Então, nós temos que quase deixar aquele jogo de lado e seguir em frente. Dizer: ‘OK, como podemos encarar esse desafio?’ Essa é vai ser a parte fascinante”, explicou Potter, que ainda lembrou sobre a breve passagem de apenas 31 jogos pelo Chelsea na temporada 2022/23.

“Faz parte do negócio em que estamos, faz parte da da beleza do jogo. Você pode ter experiências que não correm tão bem e logo é descartado. E isso é apenas parte da vida, e faz parte das coisas que você tem que aceitar. Eu sempre tive uma forte crença na minha capacidade e em quem eu sou como pessoa. Você meio que permanece fiel a isso. E então, como resultado de passar por coisas que talvez não corram tão bem quanto você gostaria, ganha essas belas experiências. Eu acho que isso é o que é ótimo na vida”, concluiu.

Holanda e Suécia se enfrentam neste sábado, 20, a partir das 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, no Texas.