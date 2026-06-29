Em entrevista coletiva neste domingo, 28, o técnico Ronald Koeman confirmou a presença de Cody Gakpo contra o Marrocos pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Nos últimos dias, o atacante havia sido liberado para acompanhar esposa após morte do filho deles durante gestação.
“Foi uma notícia muito triste que recebemos. Cody e sua família, fizemos tudo para apoiá-lo, como jogadores e staff”, decalrou Koeman. “Nos últimos dias ele foi liberado para ir aos familiares. Ele lidou bem com isso. Não houve um momento em que ele disse que queria sair. É a maneira que ele leva e isso mostra maturidade.”
Para o técnico holandês, Gakpo “está pronto para jogar”. “Não acho que será um peso na performance. Ele lida com as coisas do jeito dele. É forte, bonito e deixamos nosso apoio. Ele pode contar conosco. Foi uma notícia triste”, concluiu.
Segundo o Globo Esporte, a notícia da perda do filho foi compartilhada pela esposa do atacante, Noa van der Bij, no último sábado, 27. Após encontrar a Noa, ele retornou para a concentração holandesa, em Monterrey, no México.
Holanda e Marrocos jogam nesta segunda, 29, às 22h do horário de Brasília, no estádio BBVA. O vencedor encara o Canadá, nas oitavas de final do Mundial.