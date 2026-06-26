O técnico Pedro Bubista, da seleção de Cabo Verde, se autointitula um sonhador. Nesta quinta-feira, 25, na véspera da partida da partida diante da Arábia Saudita, confronto que pode assegurar uma classificação histórica do país aos mata-matas da Copa do Mundo, o treinador falou largamente sobre o fato de ter contrariado as projeções negativas em um grupo considerado difícil, ao lado de Espanha, Uruguai e os sauditas.

Bubista ainda chegou a apontar o argentino Marcelo Bielsa como a sua principal inspiração no futebol e disse que o sucesso do país no Mundial pode inspirar outras nações com alto índice de pobreza a também sonharem alto.

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“Minha principal inspiração é Bielsa, sem dúvida. Mas sempre gostei do trabalho de [Pep] Guardiola, a sua maneira de defender e de atacar, e vários outros treinadores”, iniciou dizendo.

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“Fico satisfeito com a possibilidade de essas equipes, ou desses países, poderem participar. Penso que o futebol é de todos, ou é para todos. Não é só dos países que têm mais condições financeiras, digamos assim. É dos povos também. Então, estamos extremamente satisfeitos com a possibilidade de os menos ricos, digamos assim, terem essa possibilidade de participar. E isso está nos dando razão. Se temos equipes que estão a conseguir, pela primeira vez, principalmente na primeira fase desta competição, que é o torneio mais alto em termos desportivos, temos que estar satisfeitos com isso. E esperamos que a nossa participação, também sendo um país pequeno e pobre, sirva também para os outros países mais pobres e pequenos como nós”, completou.

De acordo com relatórios de desenvolvimento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a taxa de pobreza absoluta em Cabo Verde é de 24,75%, e a de pobreza extrema é de 2,28%.

Desde 2020 no cargo, o treinador de 56 anos chamado Pedro Leitão Brito, prefere ser chamado de Bubista como uma homenagem à ilha de Boa Vista, sua terra natal no arquipélago cabo-verdiano.

Liderada pelo experiente goleiro Vozinha, a seleção africana tem ganhado repercussão na Copa logo em sua primeira participação pelo fato de ter segurado a Espanha e o Uruguai com empates por 0 a 0 e 2 a 2, respectivamente, times considerados favoritos às vagas do Grupo H.

“Acreditar, ter um sonho e trabalhar em cima de um sonho. Sabemos que nada é impossível, procurar meios, organização, mas nunca perder o foco. Nos momentos difíceis precisamos ter coragem. Se nós conseguimos, qualquer outro no mundo também consegue. É ter foco e resiliência parra passar as dificuldades. Trabalhar para correr atrás disso. Tivemos momentos complicados, mas conseguimos nos manter de pé a procura desse nosso sonho. Ter sempre o sonho no horizonte”, explicou o treinador, que conta ter projetado a amigos mais próximos o sucesso no torneio:

“Pode parecer um pouco pretensioso da minha parte. Mas sempre falei aos meus amigos mais próximos que iríamos chegar à terceira rodada da fase de grupos com chance de classificação. Tenho que parabenizar os jogadores por isso. Obviamente temos um grupo extremamente difícil. Para muitos, seria impossível chegarmos até aqui com essa possibilidade, mas o sonho é para todos. Nada é impossível. Para nós é incrível ter essa possibilidade ainda”, explicou.

Na terceira colocação, com dois pontos, a seleção de Cabo Verde pode se classificar até mesmo em caso de empate, dependendo do resultado da partida entre Espanha e Uruguai que acontece simultaneamente, em Guadalajara.

Bubista reforçou que seguirá com a mesma personalidade para a sequência da carreira mesmo com o sucesso repentino: “continuo a mesma pessoa, com os mesmos objetivos. Mas mais do que dentro do campo, tem a nossa disciplina. Demonstramos ao mundo que com organização se consegue coisas positivas”.

A partida contra os sauditas acontece às 21h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, mesmo palco que receberá a seleção brasileira para o primeiro duelo dos mata-matas da competição.

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