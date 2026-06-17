Thomas Tuchel realizou a convocação mais polêmica da Copa do Mundo de 2026, deixando jogadores de peso como Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold e Harry Maguire de fora. O treinador alemão chamou para si a responsabilidade da Inglaterra ir bem no Mundial.

Nesta quarta-feira, 17, a seleção inglesa estreia na Copa contra a Croácia, às 17h (de Brasília). no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos. A PLACAR explica como Tuchel deve escalar a Inglaterra para a partida.

Escalação base

A Ingalterra de Thomas Tuchel é armada em um 4-2-3-1, com o consolidado Jordan Pickford, do Everton, no gol. A dupla de zaga é composta por Guéhi, do Manchester City e Konsa, do Aston Villa. Correndo por fora fica John Stones, zagueiro mais técnico do elenco, mas que conviveu com inúmeras lesões na última temporada e está abaixo dos outros dois.

Na lateral direita, Reece James, do Chelsea, é responsável por equilibrar características ofensivas e defensivas. Arnold ficou de fora justamente por suas fragilidades na defesa, embora o jogador do Real Madrid tenha uma qualidade técnica acima do normal. Pela esquerda, o meio-campista de origem, Nico O’Reilly constrói por dentro, auxiliando na criação de jogadas e pisando na área em alguns momentos.

A dupla de volantes é composta por Declan Rice e Elliott Anderson. Rice, já consolidado no Arsenal, é um “todo campista” que ataca e defende com a mesma intensidade, sendo forte na marcação e ótimo nas bolas paradas. Já Anderson, do Nottingham Forest, é o grande passador do time, por sua capacidade de passes longos e curtos.

Nas pontas, Antony Gordon e Bukayo Saka são jogadores de velocidade e drible, mas que também contribuem muito sem bola. A grande dúvida na escalação inicial de Tuchel é a posição de camisa 10. A temporada repleta de problemas físicos de Jude Bellingham, uma das estrelas do time, abriu espaço para Morgan Rogers, do Aston Villa, que sempre correspondeu quando esteve em campo. A concorrência com Rogers e alguns atritos entre Jude seu treinador deixam a titularidade do camisa 5 do Real Madrid em dúvida.

A posição de camisa 9 é indiscutível. Harry Kane é o capitão e grande nome da seleção, além de chegar à Copa do Mundo depois de sua melhor temporada na carreira. Foram 61 gols em 51 partidas com o Bayern de Munique em 2025/26.

Variações da Inglaterra

Com a bola, Reece James se junta a dupla de volantes, formando um tripé no meio-campo formado por Rice-Elliott-James, que sustenta a equipe. Nico O’Reilly avança no campo para jogar quase na mesma linha do meia-atacante da equipe (Rogers/Bellingham), enquanto os pontas ficam abertos pelas laterais.

Essa variação tática é pensada para dar liberdade a Harry Kane, que recua para o meio-campo armando um time, como um falso 9, ou entra na área para concluir jogadas, como um atacante clássico. Gordon e Saka aproveitam os espaços criados pelos movimentos de Kane para fazerem infiltrações na diagonal, geralmente em bolas longas encontradas por Anderson.