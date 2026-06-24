O Brasil enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília), na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O resultado da partida, junto com o placar de Marrocos x Haiti, vai definir o adversário e o horário do jogo da seleção brasileira na segunda fase.

Terminando na primeira ou na segunda posição, o Brasil joga na próxima segunda-feira, 29. Se passar em primeiro, a partida será às 14h, já se passar em segundo, a partida será às 22h. Caso avance na terceira posição, ainda não é possível prever uma data, já que exstem três chaveamentos possíveis nesta posição.

Quando o Brasil joga?

1º lugar: Segunda-feira (29), às 14h.

2º lugar: Segunda-feira (29), às 22h.