Neste sábado, 13, o Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região de Nova Jersey e Nova York. O jogo conta pelo grupo C do Mundial, a mesma fase em que a seleção bateu os marroquinos em 1998, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

A partida, válida pela segunda rodada da Copa na França, foi marcante por ter sido a primeira na qual o Fenômeno estufou as redes em uma Copa do Mundo, no Stade de la Beaujoire, na cidade francesa de Nantes.

Naquele 16 de junho, vestiram a Amarelinha: Taffarel; Cafu, Aldair, Júnior Baiano, Roberto Carlos; Dunga, César Sampaio (Doriva), Rivaldo, Leonardo; Bebeto (Edmundo) e Ronaldo. O técnico era nosso lendário Mário Jorge Lobo Zagallo.

Ronaldo, histórico em Copas

Após o gol marcado sobre os marroquinos de 1998, Ronaldo estufaria as redes mais 14 vezes, se tornando o maior artilheiro de Copas do Mundo até 2014 (superado por Miroslav Klose), mas ainda o maior artilheiro brasileiro no torneio (15 gols).

Apesar do gol em Nantes, aquela era a segunda Copa do Fenômeno, que compõs o elenco tetracampeão em 1994. Ele ainda seria pentacampeão em 2002, como artilheiro daquele Mundial com 8 gols, e chegaria às quartas de final de 2006, quando a seleção foi desclassificada pela Frabça de Zinedine Zidane.