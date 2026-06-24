A escalação da seleção brasileira contra a Escócia conta com uma novidade: Rayan, de 19 anos, será titular na ponta-direita, no lugar de Raphinha. De resto, todos os outros dez titulares são os mesmos da vitória contra o Haiti.
Jogador revelado pelo Vasco da Gama, Rayan é um dos dois jogadores sub-20 da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. O outro é Endrick, também com 19.
O Brasil vai a campo com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá e Vinicius Jr.; Matheus Cunha.
A seleção brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta-feira, 24, às 19h (de Brasília). A partida, válida pela última rodada da fase de grupos do Mundial, acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.