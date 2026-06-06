Neste sábado (6), Portugal venceu o Chile por 2 a 1, em amistoso preparativo para a Copa do Mundo de 2026, jogado no Estádio Nacional do Jamor, no município português de Oeiras. Os gols da vitória foi marcado pelo ponta-esquerda Gonçalo Guedes e pelo meio-campista Bruno Fernandes. Cepeda descontou para os chilenos.

O jogo

Apesar de um primeiro tempo sem gols, Portugal dominou as ações no primeiro tempo, somando 73% de posse de bola, além de nove finalizações — sendo uma delas na trave do goleirão chileno Vigouroux.

A primeira metade da partida ainda registrou dois cartões vermelhos, um para cada lado. Após confusão em lance no campo de ataque portguês, os laterais Faúndez e João Cancelo se desentenderam. Na confusão, Rafel Leão agrediu Iván Román e ambos acabaram indo para o chuveiro mais cedo.

Contudo, apesar da teimosia da bola em entrar, os portugueses foram pacientes nas tentativas de cavar espaços nas linhas defensivas dos sul-americanos. O que surtiu efeito na segunda etapa. Aos 12 minutos, Gonçalo Guedes, que entrou no lugar do astro Cristiano Ronaldo, conseguiu boa infiltração após passe do quase chará Rubens Guedes e finalizou para tirar o placar do zero.

Aos 28, o Chile errou ao tentar sair jogando. A bola sobrou para Gonçalo Guedes que rolou para trás e encontrou Bruno Fernandes. O meia do Manchester United sentou o pé e marcou o segundo gol português.

Mas o Chile diminiu nos acréscimos com Cepeda, que recebeu da entrada da área e chutou no cantinho do goleiro Rui Silva, dando números finais ao encontro.

Próximo compromisso

No último teste antes de ingressar no grupo K da Copa do Mundo, Portugal encara na próxima quarta-feira (10), a seleção da Nigéria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, na cidade portuguesa de Leiria.

Enquanto isso o Chile, mesmo fora do Mundial de 2026, jogará contra a RD do Congo na terça-feira (9). Os africanos estão no mesmo grupo de Portugal, que ainda conta com Uzbequistão e Colômbia.