Aos 18 anos e 343 dias, Lamine Yamal abriu o placar para a Espanha na vitória de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita — um feito tão impressionante em Copas do Mundo, que só fica atrás do alcançado por Pelé, em 1958.

Naquela oportunidade, o Rei do Futebol inaugurou o marcador contra o País de Gales, aos 17 anos e 239 dias.

Sendo assim, Yamal, o craque mais valioso da atualidade, é hoje o segundo jogador da história dos mundiais com 18 anos ou menos a marcar o primeiro gol de uma partida do torneio.

No entanto, quando o quesito é jogador mais jovem a marcar em Copas, independentemente da ordem do tento, Yamal é o oitavo colocado, em ranking novamente encabeçado por Pelé: