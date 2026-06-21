Aos 18 anos e 343 dias, Lamine Yamal abriu o placar para a Espanha na vitória de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita — um feito tão impressionante em Copas do Mundo, que só fica atrás do alcançado por Pelé, em 1958.
Naquela oportunidade, o Rei do Futebol inaugurou o marcador contra o País de Gales, aos 17 anos e 239 dias.
Sendo assim, Yamal, o craque mais valioso da atualidade, é hoje o segundo jogador da história dos mundiais com 18 anos ou menos a marcar o primeiro gol de uma partida do torneio.
No entanto, quando o quesito é jogador mais jovem a marcar em Copas, independentemente da ordem do tento, Yamal é o oitavo colocado, em ranking novamente encabeçado por Pelé:
- Pelé (Brasil): 17 anos e 239 dias (1958, contra o País de Gales);
- Manuel Rosas (México): 18 anos e 93 dias (1930, contra a Argentina);
- Gavi (Espanha): 18 anos e 110 dias (2022, contra a Costa Rica);
- Ibrahim Mbaye (Senegal): 18 anos e 143 dias (2026, contra a França);
- Michael Owen (Inglaterra): 18 anos e 190 dias (1998, contra a Romênia);
- Nicolae Kovacs (Romênia): 18 anos e 197 dias (1930, contra o Peru);
- Dmitri Sychev (Rússia): 18 anos e 231 dias ( 2002, contra a Bélgica);
- Lamine Yamal (Espanha): 18 anos e 343 dias (2026, contra a Arábia Saudita);
- Lionel Messi (Argentina): 18 anos e 357 dias (2006, contra a Sérvia e Montenegro);
- Julian Green (Estados Unidos): 19 anos e 25 dias (2014, contra a Bélgica).