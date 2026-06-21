A Espanha não tomou conhecimento da Arábia Saudita e aplicou uma goleada contundente por 4 a 0 na tarde deste domingo (21), no Lumen Field, em Seattle. Em partida válida pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, a equipe europeia resolveu o confronto em menos de 25 minutos, com um volume de jogo avassalador e atuação histórica do jovem Lamine Yamal, compensando o empate na estreia e ganhando fôlego na competição.
Início avassalador e o peso da juventude
Pressionando desde o apito inicial, a seleção espanhola abriu o placar aos 10 minutos. Após passe de Baena, Mikel Oyarzabal cruzou para Lamine Yamal, livre na pequena área, empurrar para as redes. O tento marcou história: aos 18 anos, Yamal tornou-se o oitavo jogador mais jovem a marcar em Mundiais.
O ímpeto não diminuiu. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio do próprio Yamal e desvio de Laporte, Oyarzabal ampliou. Apenas três minutos depois, Dani Olmo aproveitou assistência de Cucurella para fazer o terceiro, nocauteando os sauditas antes mesmo do intervalo. A vantagem só não foi maior porque Oyarzabal ainda carimbou o travessão aos 35 minutos, após erro na saída de bola do goleiro Alowais.
Controle absoluto e o golpe de misericórdia
Se a Arábia Saudita tinha alguma esperança de reação para a etapa final, ela ruiu logo aos três minutos. Após cobrança de escanteio e forte chute de Cucurella, o goleiro Alowais deu rebote, a bola bateu no zagueiro Hassan Al-Tambakti e morreu no fundo do próprio gol, decretando o 4 a 0.
Com a vitória garantida, o técnico espanhol rodou o elenco. A equipe manteve 70% da posse de bola e continuou criando. Ferran Torres, que entrou no segundo tempo, perdeu uma chance clara cara a cara com o goleiro e, nos acréscimos, chegou a marcar o quinto gol, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento. O zagueiro Al-Tambakti ainda quase marcou outro gol contra ao desviar um cruzamento contra a própria meta, salvo por Alowais.
Com o resultado maiúsculo, a Espanha se recupera do empate sem gols contra Cabo Verde na estreia e ganha moral para a sequência do torneio. Já a Arábia Saudita, que havia empatado com o Uruguai na primeira rodada, vê sua situação se complicar na busca por uma vaga na próxima fase.