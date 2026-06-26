Com o empate por 0 a 0 contra a Austrália na noite da última quinta-feira, 25, o Paraguai terminou na terceira posição no grupo D, com 4 pontos. Embora a equipe de Gustavo Alfaro ocupe, atualmente, a quarta posição na “tabela dos terceiros”, somente uma combinação de resultados tiraria a seleção da segunda fase.

Na Copa do Mundo 2026, os oito melhores terceiros colocados avançam para os 16 avos de final. Os critérios de desempate usados para definir as melhores campanhas são:

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Pontos conquistados nas partidas do grupo Saldo de gols Gols marcados Fair play – cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores e comissão técnica Posição no Ranking da Fifa mais recente

Copa do Mundo 2026 Melhores 3º colocados Classificação dos 3º colocados Os 8 primeiros avançam ao Round of 32 # Time Grupo P J V E D GP GC SG 1 🇸🇪Suécia F 4 3 1 1 1 7 7 0 2 🇪🇨Equador E 4 3 1 1 1 2 2 0 3 🇧🇦Bósnia B 4 3 1 1 1 5 6 -1 4 🇵🇾Paraguai D 4 3 1 1 1 2 4 -2 5 🇭🇷Croácia L 3 2 1 0 1 3 4 -1 6 🇰🇷Coreia do Sul A 3 3 1 0 2 2 3 -1 7 🇩🇿Argélia J 3 2 1 0 1 2 4 -2 8 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia C 3 3 1 0 2 1 4 -3 9 🇨🇻Cabo Verde H 2 2 0 2 0 2 2 0 10 🇧🇪Bélgica G 2 2 0 2 0 1 1 0 11 🇨🇩RD Congo K 1 2 0 1 1 1 2 -1 12 🇸🇳Senegal I 0 2 0 0 2 3 6 -3 Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados. Ver tabela completa →Crava no bolão →

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Cenário do Paraguai

Com quatro pontos e -2 de saldo, o Paraguai ainda não está matematicamente classificado para o mata-mata da Copa do Mundo. No entanto, para a seleção sul-americana ser eliminada, cinco resultados em outras partidas precisariam necessariamente acontecer:

Bélgica x Nova Zelândia ter um vencedor e Irã vencer o Egito (sem golear)

Uruguai ganhar da Espanha e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita (ou uma goleada da Arábia Saudita)

Áustria x Argélia terminar empatado (desde que não tenha menos gols que Paraguai x Austrália)

RD Congo vencer Uzbequistão e Portugal não ser goleado pela Colômbia

Croácia não perder de Gana (e também não vencer por mais de 2×0)

E a Escócia?

Goleada por 3 a 0 para o Brasil, a Escócia é a seleção mais ameaçada de não se classificar dentre as campanhas dos terceiros. A equipe de Steve Clarke ocupa, no momento, a oitava e última colocação na zona de classificação para a próxima fase e com um saldo desfavorável (-3), vive a expectativa de ser eliminada a qualquer momento.

Para se classificar a Escócia precisa torcer contra os times abaixo de si na tabela (Bélgica, RD Congo e Senegal), e ainda contar com derrotas de Argélia (por dois gols ou mais de diferença) ou Croácia (por três gols ou mais de diferença).

Outras seleções

Enquanto isso, as outras seleções com 4 pontos (Suécia, Equador e Bósnia e Herzegovinia) tem chances remotas de não se classificarem. Já a Coreia do Sul, que tem 3 pontos em três partidas, corre mais riscos de ficar de fora do Mundial.

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