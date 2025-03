‘Nunca desisto’, diz Dorival, ameaçado de demissão

Dorival Júnior admitiu abatimento após a derrota por 4 a 1 da seleção brasileira para a Argentina, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ameaçado de demissão, o treinador disse em entrevista coletiva no Monumental de Núnez na noite desta terça-feira, 25, que não jogará a toalha.

“É uma derrota marcante. Eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil. Mas não tenho dúvidas de afirmar que encontraremos o caminho. Em todos os anos e vivência no futebol, talvez seja o momento mais delicado. Nunca desisto e sempre consegui caminhos importantes nos clubes que dirigi”, disse, sobre a pior derrota da seleção na história das Eliminatórias.

“Pressão é sempre grande, eu tenho consciência de tudo o que representa, de tudo o que vinha sendo desenvolvido. É natural depois que tudo aquilo que nós programamos para a partida acabou não acontecendo. Eu tenho que reconhecer o que foi a partida, o jogo, o desenvolvimento da equipe adversária que com merecimentos fez o resultado. Não tivemos nenhum sentido de reação mesmo após o 2 a 1. Para todos nós é difícil explicar o resultado”, afirmou Dorival. O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias com 21 pontos.

Os números de Dorival na seleção brasileira

16 jogos

7 vitórias

7 empates

2 derrotas

58,3% de aproveitamento

25 gols marcados

17 gols sofridos

Dorival Júnior assumiu a responsabilidade pela derrota e admitiu que seu plano fracassou. “Responsabilidade é total sempre, nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição, estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. É natural que ninguém esperava o que nós vimos hoje, e a responsabilidade é toda minha”, disse, para em seguida se desculpar com o torcedor.

“Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. Peço até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. Foi uma noite muito complicada para todos nós.”

O treinador minimizou as falas do presidente reeleito da CBF, Ednaldo Rodrigues, que na véspera disse que “até então”, Dorival recebeu todo o respaldo da direção.

“Independentemente da derrota de hoje, eu seria muito desleal se falasse qualquer coisa a respeito do presidente da CBF. Em momento nenhum ele deixou de estar presente, sempre chegou nas partidas, nos locais que nós tivemos, teve agora esse processo eletivo. Em momento nenhum faltou, em sentido geral, com a sua presença ou qualquer situação que necessitáveis. Toda condição vem sendo dada para nós. Eu seria extremamente desonesto se eu apontasse algo nisso tudo.”

