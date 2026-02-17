O sonho do hexacampeonato mundial para Neymar pode estar seriamente ameaçado. Segundo jornal espanhol As, o craque brasileiro vive uma “encruzilhada” definitiva em sua carreira. A publicação destaca que a presença do jogador na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, não é mais uma certeza nem para a comissão técnica da seleção, nem para o próprio atleta.

“Encruzilhada com Neymar”, diz o título da publicação, que completa: “o Mundial, seu grande objetivo para esta temporada, parece cada vez mais difícil para o camisa 10. Os torcedores clamam por sua presença, mas Ancelotti não está convencido. Uma situação que ainda pode mudar”.

O principal entrave, conforme detalhado pelo veículo, é a dificuldade de Neymar em manter uma sequência de jogos e um nível físico competitivo. Após uma passagem marcada por lesões no Al-Hilal e o retorno ao futebol brasileiro para defender o Santos, o atacante ainda busca a forma ideal que o consagrou como um dos melhores do mundo.

Apesar do tom alarmista do As, Neymar voltou a jogar neste fim de semana, ao entrar no intervalo da goleada por 6 a 0 do Santos pelo Velo Clube, em confronto que decidiu a classificação do Peixe para os mata-matas da competição estadual.

“Segundo o jornal, Neymar está mais focado do que nunca em reverter sua situação . Ele sabe que não é garantido, mas vai tentar até o último minuto”, cita um trecho da reportagem, que coloca a Data Fifa de março, com os amistosos contra França e Croácia, como fundamentais para definir o seu futuro.

O camisa 10 do Peixe agora tem um mês e de quatro a sete jogos até a convocação para os amistosos da seleção brasileira.

O melhor dos cenários, com mais jogos, tem as quartas de final contra o Novorizontino, um jogo da semi, dois das finais, além de três do Brasileirão. Caso não avance no Paulistão, serão apenas quatro jogos.