Ao defender as balizas alemãs contra a Costa do Marfim neste sábado, 20, Manuel Neuer se tornou o goleiro com maior números de jogos disputados em Copas do Mundo. Ele agora agora soma 21 partipações, a frente das 20 do francês Hugo Lloris.

Goleiro com mais jogos em Copas

Manuel Neuer – 21 jogos Hugo Lloris – 20 jogos Taffarel – 18 jogos Sepp Maier – 18 jogos

Novida alemã para a Copa de 2026

Apesar da longa e vitoriosa carreira na seleção da Alemanha, Neuer foi uma novidade na lista de concocados do técnico Julian Nagelsmann. Isso porque, o goleiro alemão havia anunciado a aposentadoria da seleção em agosto de 2024, logo após a eliminação para a Espanha na Eurocopa.

Ainda assim, em declaração recente, ele garantiu que a Copa de 2026 será a última competição dele pela equipe nacional. “Não pretendo estar no gol no Campeonato Europeu daqui a dois anos”, informou.