A Alemanha precisou suar, mas conseguiu uma virada heroica por 2 a 1 contra a Costa do Marfim na tarde deste sábado (20), no BMO Field, em Toronto. Em duelo válido pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, os europeus saíram atrás no placar, mas contaram com a estrela de Deniz Undav, que saiu do banco de reservas para marcar duas vezes e garantir o triunfo nos acréscimos.

Susto marfinense e gols anulados

O roteiro inicial parecia favorável aos alemães, que dominavam a posse de bola e assustavam com Havertz, parado em grande defesa de Yahia Fofana logo aos 10 minutos. No entanto, a estratégia de contra-ataque dos Elefantes provou ser letal. Aos 29 minutos, após grande jogada de Yan Diomande pela esquerda, Diallo foi travado, mas Kessié aproveitou o rebote para abrir o placar.

A Alemanha tentou responder de imediato e chegou a balançar as redes duas vezes no primeiro tempo, com Pavlovic e Havertz, mas ambos os lances foram anulados pela arbitragem por faltas na origem das jogadas.

O dedo de Nagelsmann e a estrela de Undav

Na volta do intervalo, os alemães encontraram um bloqueio defensivo quase intransponível. Percebendo a dificuldade da equipe em criar chances claras, o técnico Julian Nagelsmann promoveu uma alteração tripla aos 16 minutos que mudaria a história do jogo, colocando Leweling, Amiri e Undav.

A pressão aumentou e, aos 24 minutos, veio a recompensa: Amiri cruzou da direita e encontrou Undav na pequena área, que bateu de primeira para empatar o confronto e recolocar os europeus na partida.

Castigo no fim e classificação encaminhada

O jogo ganhou contornos dramáticos nos minutos finais. A Costa do Marfim teve a chance de ouro para vencer aos 44 minutos, quando Pépé cruzou na medida, mas Adingra, livre na área, hesitou ao dominar em vez de bater de primeira e acabou desarmado. O castigo pela chance desperdiçada veio de forma cruel. Aos 49 minutos da etapa final, Nmecha achou um lindo passe pelo meio para Undav. O atacante dominou, girou rápido e fuzilou para o fundo das redes, decretando a virada e o delírio dos torcedores.

Com o resultado, a Alemanha chega a seis pontos, mantém os 100% de aproveitamento e praticamente carimba sua vaga para a próxima fase do Mundial. Já a Costa do Marfim permanece com três pontos e precisará lutar pela classificação na última rodada da fase de grupos. O duelo ainda deixou uma preocupação para os africanos: o lateral Singo deixou o campo chorando na reta final, indicando uma possível lesão grave para a sequência do torneio.