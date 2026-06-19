O lateral-direito Gonzalo Montiel, titular da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, virou dúvida para a segunda rodada do torneio contra a Áustria na próxima segunda-feira, 22. O jogador treinou separadamente do grupo nesta quinta-feira, 18, devido a uma sobrecarga muscular, conforme revelado pelo Lance!.

Situação de Montiel e o próximo jogo

Montiel, jogador do River Plate, havia se recuperado de uma lesão nas semanas anteriores e participou do segundo amistoso preparatório da Argentina contra a Islândia, entrando no segundo tempo. Na partida de estreia da Copa do Mundo, ele começou como titular contra a Argélia, mas foi substituído no intervalo por Nahuel Molina.

Possíveis substitutos e outras recuperações

Nahuel Molina, que também estava em recuperação de uma lesão muscular sofrida em maio, é o provável substituto e deve assumir a vaga de titular da Argentina devido ao desconforto físico de seu companheiro de equipe.

Apesar da situação, a expectativa é de que Montiel volte a treinar com o grupo nesta sexta-feira, 19.

Apesar da preocupação com Montiel, a seleção argentina recebeu boas notícias no treinamento desta quinta-feira, 18, segundo a apuração. O lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico superou uma lesão na panturrilha e está apto a entrar em campo.