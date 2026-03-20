O Hard Rock Stadium, localizado em Miami Gardens, foi oficialmente confirmado pela Fifa como o palco da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o cronograma oficial divulgado pela entidade, o confronto que define a medalha de bronze ocorrerá no dia 18 de julho de 2026, exatamente um dia antes da grande final programada para a região de Nova York/Nova Jersey.

Calendário de jogos em Miami

Ao todo, a cidade de Miami receberá sete partidas do torneio, abrangendo desde a fase de grupos até as instâncias decisivas. Conforme detalhado pelo portal oficial da Fifa, a programação no estádio inclui:

Fase de Grupos: 15, 21, 24 e 27 de junho de 2026;

15, 21, 24 e 27 de junho de 2026; Fase de 32 avos: 3 de julho de 2026;

3 de julho de 2026; Quartas de Final: 11 de julho de 2026;

11 de julho de 2026; Disputa do Terceiro Lugar: 18 de julho de 2026.

Entre os confrontos já definidos pela fase de grupos, destacam-se partidas como Arábia Saudita contra Uruguai (15/06) e o embate entre Escócia e Brasil (24/06). Durante o período da competição, a arena será referida apenas como Miami Stadium, seguindo as normas de neutralidade comercial da Fifa para estádios que possuem naming rights corporativos.

Infraestrutura e capacidade

Com capacidade para aproximadamente 65.000 espectadores, o estádio é reconhecido por sua versatilidade, tendo sediado recentemente a final da Copa América 2024 e seis edições do Super Bowl. Segundo informações do StadiumDB, a arena conta com uma cobertura em estilo dossel que protege cerca de 90% dos assentos, um recurso crucial para mitigar o calor e as chuvas torrenciais típicas do verão na Flórida.

A escolha de Miami para sediar a penúltima partida do torneio reforça a posição da cidade como um hub logístico e esportivo global. A preparação para o evento inclui modernizações pontuais no gramado e nos sistemas de tecnologia para atender aos padrões internacionais exigidos para a maior edição da história das Copas, que contará com 48 seleções e 104 jogos no total.