Messi tem lesão e está fora dos jogos da Argentina nas Eliminatórias

Lionel Messi está fora da partida contra a seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O principal astro da seleção argentina acusou uma lesão no adutor da coxa esquerda na vitória por 2 a 1 do Inter Miami diante do Atlanta United, no último domingo, 16, e ficou fora da lista final de convocados divulgada pela AFA (Associação de Futebol Argentino). A albiceleste enfrenta o Uruguai na sexta-feira, 21, em Montevidéu, e posteriormente o Brasil, no dia 25, no estádio Monumental de Núñez.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

A partida foi disputada no Mercedez-Bens Stadium, em Atlanta, curiosamente um dos palcos utilizados pela Argentina durante a conquista da Copa América de 2024.

O camisa 10 marcou um golaço ao deixar o zagueiro Derrick Williams no chão e dar um toque sutil por cobertura na saída do goleiro Guzan, empatando o confronto por 1 a 1. O lance rendeu comparações com outro gol marcado por ele enquanto jogador do Barcelona, diante do Bayern de Munique, pela Champions League de 2015. Picault deu a vitória à equipe dirigida por Javier Mascherano no fim do confronto.

Publicidade

Lionel Andres Messi ✨🐐 pic.twitter.com/WqYoIZNPEv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 16, 2025

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.