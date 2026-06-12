A seleção marroquina terá um reforço fundamental para a estreia contra o Brasil. Após se recuperar de uma luxação no ombro esquerdo, o lateral Noussair Mazraoui foi liberado pelo departamento médico para o duelo que acontece neste sábado, 13, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, conforme revelado pelo ge.

Mazraoui se lesionou ainda no primeiro tempo do amistoso contra a Noruega, no último domingo, 7, que terminou empatado em 1 a 1, após um choque, sendo imediatamente substituído. Nos últimos dias, o atleta não participou dos treinos de Marrocos, levantando dúvidas sobre sua participação na estreia do Mundial. Nesta quinta-feira, 11, o defensor voltou aos trabalhos coletivos, segundo a apuração.

Cortes recentes

Na última terça-feira, 10, Marrocos anunciou os cortes do atacante Abde Ezzalzouli, do Real Betis, e do zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille. O jogador do clube espanhol deixou a equipe por conta de uma entorse no joelho direito, enquanto o defensor não conseguiu se recuperar de uma lesão na virilha.

Para as vagas, o técnico Mohamed Ouahbi convocou o defensor Marwane Saadane, do Al Fateh, e o atacante Amine Sbai, do Angers.

Detalhes da estreia