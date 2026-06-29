O Manchester City anunciou a contratação de Enzo Maresca como o sucessor de Pep Guardiola no clube. O italiano, que já trabalhou como auxiliar de Pep, assume após a Copa do Mundo e terá contrato com os Citizens até 2029. Maresca estava sem clube desde a sua saída do Chelsea, em zemebro do ano passado.

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Saída de Guardiola

Pep Guardiola deixou o Manchester City depois de uma década no comando do clube, com 20 taças conquistadas. Dentre os títulos, se destacam a inédita Champions League, na temporada 2022/23, e as quatro conquistas consecutivas de Campeonato Inglês.

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Posicionamento do Chelsea

Técnico dos Blues até dezembro, Maresca foi demitido do clube em meio a rumores de problemas com a diretoria. Em comunicado oficial, o Chelsea explicou que a decisão pela saída do treinador foi tomada também pela conversas do italiano com o rival inglês.

O Chelsea FC reconhece que a temporada 2025/26 foi extremamente decepcionante para o clube e seus torcedores. Um dos principais fatores que contribuíram para isso foi a instabilidade causada pelas mudanças que o clube foi obrigado a fazer no cargo de treinador principal durante o período do Natal.

Diante dos acontecimentos recentes, consideramos importante explicar aos nossos torcedores o que aconteceu e por que o nosso antigo treinador deixou o clube em 1º de janeiro de 2026.

No outono do ano passado, o clube foi informado pelo nosso então treinador de que poderia surgir uma oportunidade para que ele sucedesse Pep Guardiola ao fim da temporada.

Ficou claro para nós que era seu forte desejo suceder Guardiola e que ele estava totalmente comprometido em buscar essa oportunidade, apesar de estar vinculado a um contrato de longa duração que ele não tinha o direito de rescindir.

Em dezembro de 2025, nosso treinador renunciou ao cargo de forma inesperada e abrupta. Naturalmente, nos sentimos decepcionados, pois acreditávamos que sua cabeça e seu coração já estavam voltados para outro clube e outra oportunidade, apesar de ele ter chegado ao Chelsea apenas no ano anterior.

Nenhum clube deseja trocar de treinador no meio de uma temporada. No entanto, diante de sua decisão de não continuar cumprindo suas responsabilidades até o fim da temporada, o clube não teve outra escolha a não ser proteger nossos jogadores, nossos torcedores e o escudo do Chelsea, aceitando seu pedido de demissão.

Dadas as circunstâncias e o respeito mútuo entre os clubes, foi alcançado um acordo confidencial com o Manchester City, que inclui o pagamento de uma compensação financeira. Também foi firmado um acordo confidencial com o ex-treinador, segundo o qual ele pagará uma indenização.

Posicionamento de Enzo Mareca

Em nota publicada no seu perfil oficial no Instagram, o treinador italiano se pronunciou sobre a sua saída do Chelsea.

No final de dezembro de 2025, eu tomei a difícil decisão de deixar o Chelsea.

A decisão em questão foi somente minha. Minha renúncia do Chelsea abriu o caminho para que eu fechasse com o Manchester City, um clube que conheço muito bem. Estou em êxtase de estar trabalhando agora no Manchester City.

Reconheço que minha saída do Chelsea no meio da temporada causou disrupção para o clube e eu peço desculpas por isto. Não era a minha intenção e tampouco meu desejo.

Eu fui bem tratado por todo mundo no Chelsea. Juntos alcançamos grande sucesso e memórias que eu sempre valorizei.

Sou grato ao clube, aos donos e aos torcedores por ter me dado a oportunidade.

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