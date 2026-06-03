A menos de duas semanas da abertura da Copa do Mundo, o ambiente na seleção da França está longe de ser o melhor. Uma reunião realizada no centro de treinamentos de Clairefontaine expôs um novo atrito entre os jogadores e o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo. O motivo, desta vez, foi a cota de ingressos destinada aos familiares dos atletas para as partidas nos Estados Unidos, México e Canadá.

Segundo informações do jornal francês L’Équipe, o debate sobre a distribuição de bilhetes gerou muito mais tensão na mesa do que a própria discussão sobre bônus e premiações financeiras por desempenho.

O presidente da FFF propôs o seguinte modelo de distribuição: dois ingressos gratuitospor atleta e seis ingressos adicionais liberados para compra de forma prioritária, um total de oito ingressos por jogador para pessoas próximas.

A cota foi duramente criticada pelo elenco dos Bleus, que considerou o número de cortesias excessivamente baixo para um torneio desse porte, complicando a logística de acomodação de suas famílias nas arenas americanas.

Redução de premiação

O descontentamento com os ingressos não surge do nada. O assunto reabriu feridas de uma discussão que se arrasta desde março, quando a Federação Francesa pediu formalmente que os jogadores aceitassem uma redução nas premiações da Copa.

O argumento da entidade é de que os custos logísticos para o Mundial de 2026, que conta com grandes deslocamentos entre três países, dispararam além do previsto. Embora Diallo tenha negado publicamente o atrito no mês passado, o clima tenso na reunião de ontem provou que o desgaste financeiro e institucional segue bastante vivo no grupo.

Se os ingressos viraram uma queda de braço, o debate sobre os bônus ao menos parece estar próximo do fim. Os jogadores aceitaram a proposta de focar os pagamentos nas fases agudas do torneio. A ideia é não pagar bônus antes das semifinais, elevando drasticamente a recompensa caso a equipe chegue à grande final.

Apesar do clima, os atletas cumpriram a agenda e participaram de sessões de fotos e ações de marketing com patrocinadores logo após o almoço. Contudo, a negociação segue travada e com prazo de validade estrito.

A delegação da França tem embarque agendado para os Estados Unidos no dia 10 de junho. Antes disso, a equipe faz o seu primeiro amistoso preparatório nesta quinta-feira, 4, contra a Costa do Marfim.

O técnico Didier Deschamps corre contra o tempo para blindar o elenco e garantir que a guerra de vaidades e números entre jogadores e federação não entre em campo na busca pelo tricampeonato mundial.