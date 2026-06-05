A Copa do Mundo de 2026 começa na próxima quinta-feira, 11. Com 48 seleções pela primeira vez na história, o Mundial contará com nomes que sonham com a artilharia histórica máxima.
A marca, que pertence atualmente a Miroslav Klose, com 16 gols, é perseguida de perto por Lionel Messi (13 gols) e Kylian Mbappé (12 gols). Personagens centrais da última Copa, os atacantes de Argentina e França podem ter até oito jogos para o novo recorde.
Maiores artilheiros da Copa do Mundo
Miroslav Klose (Alemanha)
Com 16 gols marcados ao longo de quatro edições da Copa do Mundo, Miroslav Klose é o maior artilheiro da história do torneio. O centroavante alemão atingiu a marca histórica no Mundial de 2014, disputado no Brasil, quando marcou dois gols ao longo da competição e ultrapassou Ronaldo Fenômeno, vice-artilheiro em Copas com 15 bolas na rede. Além do recorde, o jogador também conquistou o campeonato naquele ano.
- 2002 – 5 gols
- 2006 – 5 gols
- 2010 – 4 gols
- 2014 – 2 gols
Ronaldo (Brasil)
Ronaldo Fenômeno também tem seu nome marcado na artilharia da Copa do Mundo. Com 15 gols distribuídos em três edições do torneio, o ídolo brasileiro é o segundo maior artilheiro da história do Mundial. Em 2002, ano em que conquistou o pentacampeonato pela seleção brasileira, Ronaldo também foi o artilheiro da competição, com oito bolas na rede.
- 1998 – 4 gols
- 2002 – 8 gols
- 2006 – 3 gols
Gerd Muller (Alemanha)
O lendário centroavante alemão, campeão do mundo em 1974, tem 14 gols em Mundiais. Em dois mundiais, der Bomber precisou de apenas 13 jogos para alcançar a marca. A média de 1,08 tentos por partida é a melhor entre os que pertencem ao top 3.
- 1970 – 10 gols
- 1974 – 4 gols
Os maiores artilheiros das Copas
- Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
- Ronaldo (Brasil) – 15 gols
- Gerd Muller (Alemanha) – 14 gols
- Just Fontaine (França) – 13 gols
- Lionel Messi (Argentina) – 13 gols
- Pelé (Brasil) – 12 gols
- Kylian Mbappé (França) – 12 gols
- Sandor Kocsis (Hungria) – 11 gols
- Jurgen Klinsmann (Alemanha) – 11 gols
- Helmut Rahn (Alemanha) – 10 gols
- Gabriel Batistuta (Argentina) – 10 gols
- Gary Lineker (Inglaterra) – 10 gols
- Teófilo Cubillas (Peru) – 10 gols
- Grzegorz Lato (Polônia) – 10 gols
- Thomas Muller (Alemanha) – 10 gols