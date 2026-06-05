A Copa do Mundo de 2026 começa na próxima quinta-feira, 11. Com 48 seleções pela primeira vez na história, o Mundial contará com nomes que sonham com a artilharia histórica máxima.

A marca, que pertence atualmente a Miroslav Klose, com 16 gols, é perseguida de perto por Lionel Messi (13 gols) e Kylian Mbappé (12 gols). Personagens centrais da última Copa, os atacantes de Argentina e França podem ter até oito jogos para o novo recorde.

Maiores artilheiros da Copa do Mundo

Miroslav Klose (Alemanha)

Miroslav Klose

Miroslav Klose marcou 16 gols em Copas do Mundo

Com 16 gols marcados ao longo de quatro edições da Copa do Mundo, Miroslav Klose é o maior artilheiro da história do torneio. O centroavante alemão atingiu a marca histórica no Mundial de 2014, disputado no Brasil, quando marcou dois gols ao longo da competição e ultrapassou Ronaldo Fenômeno, vice-artilheiro em Copas com 15 bolas na rede. Além do recorde, o jogador também conquistou o campeonato naquele ano.

  • 2002 – 5 gols
  • 2006 – 5 gols
  • 2010 – 4 gols
  • 2014 – 2 gols

Ronaldo (Brasil)

Ronaldo durante jogo entre Brasil e França, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de Futebol, 2006 – (Alexandre Battibugli/PLACAR)

Ronaldo Fenômeno também tem seu nome marcado na artilharia da Copa do Mundo. Com 15 gols distribuídos em três edições do torneio, o ídolo brasileiro é o segundo maior artilheiro da história do Mundial. Em 2002, ano em que conquistou o pentacampeonato pela seleção brasileira, Ronaldo também foi o artilheiro da competição, com oito bolas na rede.

  • 1998 – 4 gols
  • 2002 – 8 gols
  • 2006 – 3 gols

Gerd Muller (Alemanha)

Gerd Muller marcou seu nome na história mundial do futebol

Gerd Muller marcou seu nome na história mundial do futebol

O lendário centroavante alemão, campeão do mundo em 1974, tem 14 gols em Mundiais. Em dois mundiais, der Bomber precisou de apenas 13 jogos para alcançar a marca. A média de 1,08 tentos por partida é a melhor entre os que pertencem ao top 3.

  • 1970 – 10 gols
  • 1974 – 4 gols

Os maiores artilheiros das Copas

  1. Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
  2. Ronaldo (Brasil) – 15 gols
  3. Gerd Muller (Alemanha) – 14 gols
  4. Just Fontaine (França) – 13 gols
  5. Lionel Messi (Argentina) – 13 gols
  6. Pelé (Brasil) – 12 gols
  7. Kylian Mbappé (França) – 12 gols
  8. Sandor Kocsis (Hungria) – 11 gols
  9. Jurgen Klinsmann (Alemanha) – 11 gols
  10. Helmut Rahn (Alemanha) – 10 gols
  11. Gabriel Batistuta (Argentina) – 10 gols
  12. Gary Lineker (Inglaterra) – 10 gols
  13. Teófilo Cubillas (Peru) – 10 gols
  14. Grzegorz Lato (Polônia) – 10 gols
  15. Thomas Muller (Alemanha) – 10 gols