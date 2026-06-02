A seleção do Uzbequistão anunciou nesta terça-feira, 2, sua lista final de 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Esta convocação é um marco histórico para o país, que fará sua estreia no maior evento de futebol do planeta. Os uzbeques estão no grupo K ao lado de Portugal, Colômbia e República Democrática do Congo.

A estreia no torneio será contra a Colômbia, no dia 17 de junho, às 23h (de Brasília), no Estádio Azteca, no México. Em seguida, a seleção enfrenta Portugal, no dia 23 de junho, às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. Os uzbeques encerram a fase de grupos contra a RD Congo, no dia 27 de junho, às 20h30 (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Destaque da convocação: Abdukodir Khusanov

Entre os nomes selecionados, destaca-se o zagueiro Abdukodir Khusanov, de 22 anos, que atua pelo Manchester City. Khusanov é considerado uma peça fundamental na defesa da equipe uzbeque e um dos principais talentos do país. Ele se juntou ao clube inglês em janeiro de 2025 e tem sido um dos rostos internacionalmente reconhecidos da nação.

Fabio Cannavaro lidera a equipe uzbeque

A seleção do Uzbequistão será comandada pelo técnico italiano Fabio Cannavaro, ex-zagueiro e campeão mundial em 2006. Cannavaro tem a missão de guiar a equipe em sua primeira aparição no Mundial.

Lista oficial de convocados do Uzbequistão