A seleção brasileira sofreu uma baixa de última hora para a Data Fifa de março. O lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, foi cortado após lesão no empate por 1 a 1 contra o Corinthians, e o técnico Carlo Ancelotti convocou Kaiki, do Cruzeiro, como substituto.

A mudança acontece poucos dias antes dos amistosos contra França e Croácia, que fazem parte da preparação final para a Copa do Mundo de 2026.

O corte do jogador rubro-negro foi confirmado após exames médicos realizados ainda em São Paulo. Alex Sandro deixou o duelo entre Flamengo e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, ainda no intervalo, após sentir dores na coxa direita. A ressonância magnética apontou uma lesão muscular, o que inviabilizou sua participação nos compromissos da seleção.

Diante do problema físico, a comissão técnica agiu rapidamente e chamou Kaiki, lateral do Cruzeiro, que vive bom momento no futebol brasileiro. O jogador, que já havia se destacado nas categorias de base da seleção.

Além da troca na lateral esquerda, a seleção já havia passado por outra alteração recente, com o goleiro Alisson sendo cortado por lesão e substituído por Hugo Souza, do Corinthians.