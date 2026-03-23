Corinthians e Flamengo protagonizaram um empate tenso por 1 a 1 na noite deste domingo, 22, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por altos e baixos das equipes e muita reclamação com a arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima.

Uma falha de Hugo Souza na saída de bola rendeu a vantagem inicial ao Flamengo com gol de Lucas Paquetá. Yuri Alberto empatou ainda na primeira etapa, em bonita jogada coletiva do Timão, que jogou boa parte da segunexda etapa com um a mais, com a controversa expulsão de Evertton Araújo.

Apesar da superioridade numérica na etapa final, os donos da casa não conseguiram furar o bloqueio visitante e amargaram o sétimo jogo consecutivo sem vitória na competição. O Corinthians também reclamou, ao pedir um pênalti não marcado de Ayrton Lucas em André.

Falha castigada e reação imediata

A narrativa do clássico começou a ser escrita logo aos três minutos de bola rolando. Em uma saída de bola desastrosa do goleiro Hugo Souza, o Flamengo precisou de apenas três toques para punir o erro. Jorginho acionou Pedro, que fez o pivô com perfeição para Lucas Paquetá bater na saída do arqueiro e abrir o placar. O golpe precoce, no entanto, não desmontou o Corinthians, que passou a organizar suas investidas sob a batuta de Memphis Depay.

A recompensa pela insistência alvinegra veio aos 18 minutos em uma jogada de almanaque. Memphis inverteu o jogo com um lindo passe de três dedos, Matheus Bidu cruzou de primeira para a pequena área e Yuri Alberto completou para o fundo das redes, sem chances para Rossi. A alegria corintiana só não foi completa porque, no lance seguinte ao gol, o atacante holandês sentiu uma lesão muscular na coxa e precisou ser substituído por Rodrigo Garro, alterando a dinâmica criativa da equipe para o restante do confronto.

Vantagem numérica e a muralha rubro-negra

O segundo tempo trouxe um novo contorno dramático à partida aos 8 minutos, quando Evertton Araújo dividiu forte com Breno Bidon. Após revisão no monitor do VAR, o árbitro confirmou o cartão vermelho direto para o volante flamenguista. Com um homem a mais, o Corinthians assumiu o controle da posse de bola, empurrando o time do técnico Leonardo Jardim para o seu campo de defesa e apostando em cruzamentos sucessivos.

Apesar do volume de jogo, o time paulista esbarrou na falta de pontaria e em uma intervenção providencial. Aos 23 do segundo tempo, o Corinthians reclamou de um pênalti de Ayrton Lucas em André, ignorado pelo juiz.

O grande momento de tensão da reta final ocorreu já nos acréscimos, aos 51 minutos: após rebote na área, Yuri Alberto girou preparando um lindo voleio, mas o goleiro Rossi fez uma defesa espetacular colado na trave, garantindo a igualdade no marcador e frustrando a torcida local.