Jogos da seleção e mais: horários e onde assistir ao melhor da Data Fifa

A Data Fifa de março tem início com a volta das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e com a abertura das quartas de final da Uefa Nations League.

A seleção brasileira terá compromissos duros nos próximos dias, contra Colômbia, em Brasília, no dia 20, e Argentina, em Buenos Aires, no dia 25. Lionel Messi e Neymar foram cortados e são desfalques certos.

Com o badalado retorno de Cristiano Ronaldo à seleção portuguesa e do corintiano Memphis Depay à holandesa, a Nations League volta com grandes jogos, como Itália x Alemanha e Holanda x Espanha. As Eliminatórias europeias para 2026 seguem com destaque para a Inglaterra em campo.

Principais jogos da Data Fifa de março

Quinta-feira (20 de março)

16h45 – Croácia x França – Nations League – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

16h45 – Dinamarca x Portugal – Nations League – Disney+ (streaming)

16h45 – Itália x Alemanha – Nations League – ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

16h45 – Holanda x Espanha – Nations League – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

16h45 – Ucrânia x Bélgica – Nations League – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

20h – Paraguai x Chile – Eliminatórias da Copa do Mundo – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

21h45 – Brasil x Colômbia – Eliminatórias da Copa do Mundo – Globo (TV aberta), sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

Sexta-feira (21 de março)

16h45 – Inglaterra x Albânia – Eliminatórias da Copa do Mundo – ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

20h30 – Uruguai x Argentina – Eliminatórias da Copa do Mundo – sportv (TV fechada)

Domingo (23 de março)

16h45 – França x Croácia – Nations League – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

16h45 – Portugal x Dinamarca – Nations League – Disney+ (streaming)

16h45 – Alemanha x Itália – Nations League – ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

16h45 – Espanha x Holanda – Nations League – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

16h45 – Bélgica x Ucrânia – Nations League – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

Segunda-feira (24 de março)

16h45 – Inglaterra x Letônia – Eliminatórias da Copa do Mundo – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

Terça-feira (25 de março)

07h35 – Japão x Arábia Saudita – Eliminatórias da Copa do Mundo – ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

17h – Bolívia x Uruguai – Eliminatórias da Copa do Mundo – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

21h – Chile x Equador – Eliminatórias da Copa do Mundo – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

21h – Argentina x Brasil – Eliminatórias da Copa do Mundo – Globo (TV aberta), sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)

21h – Colômbia x Paraguai – Eliminatórias da Copa do Mundo – sportv (TV fechada) e Globoplay (streaming)