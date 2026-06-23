O lateral-direito João Cancelo acredita que nomes como Cristiano Ronaldo e Neymar estão em um patamar de incontestáveis no futebol. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 22, no NRG Stadium, em Houston, ao ser questionado se o momento do astro da seleção de Portugal lembrava o do meia-atacante brasileiro, contestado por parte dos torcedores e da crítica, o experiente jogador classificou as avaliações como injustas.

“Eu acho que tanto o Neymar quanto o Cristiano não precisam provar nada a ninguém. O talento que eles têm e o que fizeram no futebol fala por si, e acho que é só. Não somos advogados, mas acho que esses que falam são só os que estão fora, porque tanto o Cristiano como o Neymar sabem aquilo que são e o que representam para o seu país. Acho que não há muito mais nada a dizer em relação a isso”, disse Cancelo.

“Eu, pessoalmente, tento me abstrair das críticas. Há cinco anos, ligava um pouquinho mais. Mas cresci como pessoa e fui mudando um pouco essa parte. Claro que algumas coisas acabam sempre chegando, e de maneira injusta. Precisamos saber o que fizemos mal no primeiro jogo, sabemos em que falhamos. Era quase a nossa obrigação ganhar, mas não foi possível. Tentamos deixar de lado essas críticas porque não são benéficas para o Cristiano Ronaldo ou para o nosso grupo”, completou.

Portugal enfrenta o Uzbequistão nesta terça, 23, às 14 (de Brasília), no mesmo palco da estreia, para tentar se recuperar do empate diante da República Democrática do Congo.

O resultado – que teve atuação apagada do astro Cristiano Ronaldo – provocou fortes críticas para alguns dos jogadores nas redes sociais, além de reabrir questionamentos sobre a titularidade incontestável do capitão.

“Capitão debaixo de fogo”, estampou em sua capa o jornal português A Bola, em referência a atuação do principal jogador do país, que recebeu a pior nota entre os portugueses: 6.1, de acordo com o site de estatísticas Sofascore.

Autor do único gol marcado pela equipe no confronto, o jovem jogador do Paris Saint-Germain, João Neves, foi alvo de diversas ofensas em suas redes sociais por ter dito que Cristiano Ronaldo “não é diferente dos demais”.

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Imediatamente, torcedores rebateram a fala: “respeite o seu capitão, criança”, afirmou um. “Se Cristiano Ronaldo não existisse, vocês provavelmente nunca teriam ouvido falar de um país chamado Portugal”, disse outro.

Outros atletas como o meio-campista Bruno Fernandes, acusado de passar poucas vezes a bola para CR7 na partida, e até mesmo esposas dos jogadores, tiveram suas redes sociais inundadas por mensagens e comentários em apoio ao astro da seleção.

A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, ainda curtiu uma postagem no Instagram feita por um perfil brasileiro que critica Bruno Fernandes com a seguinte legenda: “esse aqui é o Raphinha de Portugal. Muito pipoca para a seleção”.

Dentro da postagem, por diversas vezes o comentário “passe para Ronaldo” foi repetido como um mantra pelos torcedores. Katia já havia manifestado insatisfação logo após o término da partida: “desaprenderam a tocar bolas, a ganhar bolas, a fazer contra-ataques”.