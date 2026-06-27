Entre 2022 e 2026, o Japão enfrentou quatro campeões mundiais no decorrer de cinco partidas. Em todas elas, saiu vitorioso, seja em parrtidas válidas por Copa do Mundo ou em amistosos.
Japão contra campeões mundiais entre 2022 e 2026
- Alemanha 1×2 Japão (Copa de 2022);
- Japão 2×1 Espanha (Copa de 2002);
- Alemanha 4×1 Japão(Amistoso em 2023);
- Japão 3×2 Brasil (Amistoso em 2025);
- Inglaterra 0x1 Japão (Amistoso em 2026).
Nesse período, além de ter batido Alemanha e Espanha na fase de grupos do Mundial de 2022, a seleção japonesa conseguiu triunfar em amistosos contra os alemães na Volkswagen Arena, em Wolfsburg, e contra os ingleses, no estádio de Wembley, em Londres.
O jogo contra o Brasil, no estádio de Tóquio, marcou a primeira vitória japonesa na história do confronto, que já tinha Carlo Ancelotti no comando. A seleção saiu na frente com gols do lateral-esquerdo Paulo Henrique e Gabriel Martinelli. No entanto, levou a virada com Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda.
Japão x europeus
Outro dado marcante da seleção japonesa envolve seleções europeias, para as quais ela não perde desde a derrota para a Sérvia em amistoso em 2021. Foram sete vitória e três empates:
- Alemanha 1×2 Japão (Copa de 2022);
- Japão 2×1 Espanha (Copa de 2002);
- Japão 1×1 Croácia (Copa de 2022);
- Alemanha 1×4 Japão (Amistoso de 2023);
- Japão 4×2 Turquia (Amistoso de 2023);
- Escócia 0x1 Japão (Amistoso de 2026);
- Inglaterra 0x1 Japão (Amistoso de 2026);
- Japão 1×0 Islândia (Amistoso de 2026);
- Holanda 2×2 Japão (Copa de 2026);
- Japão 1×1 Suécia (Copa de 2026).
Enquanto o Japão acumula bons resultados contra europeus, o Brasil registra marca negativa contra eles. Desde 2006, a seleção é desclassificada por uma equipe do continente em Copas do Mundo:
Brasil 0x1 França (2006);
Holanda 2×1 Brasil (2010);
Brasil 1×7 Alemanha (2014);
Brasil 0x3 Holanda (2014);
Brasil 1×2 Bélgica (2018);
Croácia (4)1×1(2) Brasil (2022).
Brasil x Japão, 2026
Brasil e Japão jogam na próxima segunda-feira, 29, às 14h do horário de Brasil, no estádio de Houston, nos EUA. A partida será válida pelos 16 avos de final do torneio. Quem vencer encara o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.