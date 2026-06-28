Na madrugada de domingo, 28, o placar de 3 a 3 entre Argélia e Áustria sacramentou não apenas o avanço de ambas as equipes para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026, mas também a eliminação da seleção iraniana da competição. Sendo assim, logo após o resultado, a Federação de Futebol da República Islâmica do Irã compartilhou carta aberta aos jornalistas que acompanharam o time ao longo dos últimos dias.

“Agradecemos pelo profissionalismo, pelo apoio e pela cobertura não apenas da trajetória esportiva da nossa equipe, mas também do tratamento injusto e antidesportivo que nossa delegação vivenciou durante nossa estadia. O compromisso de vocês em relatar os fatos com precisão e integridade significou muito para nós”, diz a mensagem do departamento de mídia da seleção.

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Também houve espaço para exaltar o acolhimento da cidade mexicana de Tijuana: “Gostaríamos também de expressar nosso profundo agradecimento ao maravilhoso povo do México, especialmente à bela cidade de Tijuana e aos seus moradores gentis e acolhedores. Vocês nos receberam com generosidade e hospitalidade genuína, fazendo-nos sentir em casa. Deixar Tijuana é realmente difícil para todos nós.”

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A gratidão fica ainda mais evidente ao final da mensagem, quando os iranianos expressam o desejo de rertornar ao país algum dia: “As memórias que criamos aqui, as amizades que construímos e a gentileza que recebemos permanecerão para sempre nos corações de cada membro da Seleção Nacional de Futebol do Irã. Seremos sempre gratos ao grande e generoso povo do México, bem como ao Governo do México, pela hospitalidade e pelo respeito.”

O Irã na Copa do Mundo de 2026

A campanha do Irã será lembrada, principalmente pelos fatores extracampo. O conflito com os EUA no Oriente Médio resultou em uma série de restrições aos iranianos em solo americano, o que mobilizou a Fifa a transferir a base da seleção em questão para o México. Sendo assim, os iranianos só eram autorizados a entrar nos EUA, um dia antes da partida, além de serem obrigador a deixar o território americano assim que o jogo terminasse. Com isso, dirigentes e parte da imprensa iraniana não puderam acompanhar a equipe.

Após empatar os três jogos da fase de grupos contra Nova Zelândia, Bélgica e Egito, o Irã ainda tinha chance de classificar para os 16 avos de final, caso Árgelia e Bélgica vencessem o jogo disputado entre eles. O resultado chegou a acontecer em três momentos do confronto, no entanto, o gol austríaco aos 51 minutos da segunda etapa frustrou o sonho iraniano de se classificar da fase de grupos pela primeira vez na história.

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