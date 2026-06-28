O que parecia se encaminhar para um “empate de compadres” transformou-se em um dos finais mais espetaculares desta Copa do Mundo. Na noite deste sábado (27), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Argélia e Áustria protagonizaram um empate eletrizante por 3 a 3, válido pela terceira rodada da fase de grupos. Com dois gols nos acréscimos, a partida garantiu a classificação de ambas as seleções para a próxima fase do torneio, premiando os torcedores que vaiaram o marasmo dos minutos finais com um desfecho inesquecível.

Troca de golpes e equilíbrio inicial

A partida começou estudada, com as equipes cientes de que qualquer erro poderia custar a vaga. A Áustria foi a primeira a capitalizar. Aos 27 minutos, Alaba encontrou Arnautovic com um belo lançamento. O atacante, mesmo caindo, conseguiu superar o goleiro Benbot para abrir o placar.

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A resposta argelina não demorou, mas esbarrou na trave em um chute forte de Chaïbi. A insistência africana foi recompensada aos 44 minutos, quando Belghali acertou uma bomba de canhota no ângulo de Schlager, levando o 1 a 1 para o intervalo.

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Vantagens efêmeras e o marasmo tático

O segundo tempo manteve o roteiro de reações rápidas. Aos 9 minutos, Sabitzer aproveitou cruzamento rasteiro de Laimer e recolocou os europeus em vantagem. A alegria durou pouco: cinco minutos depois, Aouar fez excelente jogada pela esquerda e serviu Mahrez, que concluiu de primeira para empatar novamente.

A partir do 2 a 2, o cenário mudou. Sabendo que o resultado classificava ambas as seleções, o jogo esfriou. As equipes passaram a trocar passes no meio-campo, evitando riscos, o que gerou sonoras vaias do público presente no estádio.

Loucura nos acréscimos e herói improvável

Quando o apito final parecia uma mera formalidade, o jogo explodiu. Aos 47 minutos, após longa troca de passes, Mahrez encontrou espaço na área e bateu com precisão, marcando o terceiro da Argélia e o seu segundo no jogo. A eliminação austríaca parecia certa, mas o técnico Ralf Rangnick foi para o tudo ou nada ao colocar Kalajdzic em campo. A estrela do treinador brilhou intensamente: aos 50 minutos, no último suspiro da partida, Sabitzer cruzou, Gregoritsch escorou e o recém-entrado Kalajdzic cabeceou no contrapé do goleiro, decretando o 3 a 3 histórico.

Com o resultado épico, a Áustria avança na segunda colocação do grupo e terá a Espanha como adversária na próxima fase. Já a Argélia, classificada como uma das melhores terceiras colocadas, medirá forças contra a Suíça.

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