Principal surpresa desta temporada na Premier League, o atacante Igor Thiago já começa a ter seu nome ventilado na seleção brasileira. Aos 24 anos, o jogador do Brentford vive um momento mágico: nesta semana, ao marcar dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Sunderland, ele se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League.

Com 16 bolas na rede em apenas 21 rodadas, o camisa 9 superou o recorde anterior de 15 gols, que era dividido por Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Matheus Cunha (Wolverhampton). Atualmente, ele ocupa a vice-artilharia isolada da competição, atrás apenas do norueguês Erling Haaland.

Natural de Gama, no Distrito Federal, ele teve uma infância difícil e chegou a trabalhar como ajudante de pedreiro para ajudar sua mãe após a morte do pai.

Revelado pelo Cruzeiro, onde estreou profissionalmente em 2020, Igor passou pelo Ludogorets (Bulgária) e Club Brugge (Bélgica) antes de chegar ao Brentford em 2024.

Após uma primeira temporada marcada por uma lesão grave, cresceu em 2025/26 como um “centroavante completo”, elogiado pelo técnico Keith Andrews por sua força física, pressão defensiva e faro de gol.

A briga pela 9: concorrência pesada na seleção

Com a Copa do Mundo de 2026 batendo à porta, o desempenho de Igor Thiago acirra a disputa pela posição na seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti tem uma “dor de cabeça”, com diversas opções de estilos diferentes para o setor.

Para o técnico do Brentford, a convocação é apenas questão de tempo. “Eu não o trocaria por nenhum outro atacante hoje. Ele não apenas marca gols; ele comanda o ataque e explora espaços como poucos no mundo”, afirmou Keith Andrews.

Endrick (Lyon)

Agora no futebol francês, o atacante de 19 anos busca minutos e retomar protagonismo para ganhar uma chance na Data Fifa de março. O novo camisa 9 do Lyon deve estrear neste fim de semana, em confronto pela Copa da França. Pesa a favor a boa relação com Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid.