O ex-atacante sueco Zlatan Ibrahimović gerou grande repercussão e polêmica nas redes sociais ao revelar para qual seleção torcerá na Copa do Mundo de 2026. O ídolo sueco declarou seu apoio à Croácia, apesar da Suécia, país natal do ídolo, estar no Mundial.

A manifestação de Ibrahimović ocorreu durante sua participação como comentarista para a Fox Sports dos Estados Unidos. O ex-jogador, conhecido por sua personalidade forte, explicou que suas raízes com a Croácia o levaram a escolher a equipe balcânica para torcer. A origem bósnia do ex-atacante, porém, gerou críticas nas redes.

“Temos a Inglaterra. Será que “it’s coming home”? Vamos ver. Temos a Croácia. Também tenho algumas raízes croatas, então estou torcendo por eles neste torneio. Depois temos Gana, com muitos talentos. Vamos ver o que eles podem trazer. E então temos o Panamá, que infelizmente acho que vão ser um saco de pancadas nesse grupo, enquanto Inglaterra e Croácia vão brigar pelo primeiro lugar. Gana talvez possa atrapalhar os dois e tirar alguns pontos”, comentou, conforme registrado pelo ge.

Repercussão nas Redes Sociais

A declaração de Ibrahimović rapidamente se espalhou e provocou um intenso debate online. Muitos comentários nas plataformas de mídia social expressaram descontentamento e surpresa com a preferência de Zlatan.

“Vendidinho pra c******, o pai dele é bósnio. Burro pra c******”, disse um internauta.

“Se você perguntasse a qualquer um nos Bálcãs de onde é alguém com o sobrenome Ibrahimović, acho que sabemos que todos diriam que é da Bósnia…”, escreveu outro torcedor.

“Vamos lá, Zlatan. Você poderia ter jogado por nós nos seus dias de jogador. A gente poderia ter vencido a Copa do Mundo de 2018”, comentou outro fã.