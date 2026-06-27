Cabo Verde escreveu o capítulo mais bonito de sua história no futebol na noite desta sexta-feira, 26. Em partida disputada no NRG Stadium, em Houston, a seleção africana empatou em 0 a 0 com a Arábia Saudita pela terceira rodada da Copa do Mundo 2026.

O resultado, somado à vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai no outro jogo do Grupo H, garantiu aos Tubarões Azuis uma inédita e emocionante classificação para a fase de 16 avos de final do torneio.

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Sétima seleção da história das Copas a se classificar sem vencer nenhuma partida na primeira fase, Cabo Verde enfrentará a atual campeã Argentina na fase 16 avos de final.

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Tensão inicial e o paredão Vozinha

O primeiro tempo refletiu o peso da partida. Com ambas as equipes precisando do resultado para sonhar com a vaga, o jogo começou truncado, marcado por erros de passe e faltas duras no meio-campo. A equipe saudita sofreu um baque logo aos 32 minutos, quando o zagueiro Hassan Al-Tambakti precisou deixar o gramado de maca após uma contusão séria. Pelo lado cabo-verdiano, Willy Semedo era a principal válvula de escape, criando as melhores oportunidades, mas esbarrando na falta de pontaria.

A dinâmica do jogo mudou nos minutos finais da primeira etapa, quando a notícia do gol espanhol sobre os uruguaios chegou ao estádio. A Arábia Saudita, precisando desesperadamente da vitória, partiu para cima. Foi então que brilhou a estrela do carismático goleiro Vozinha. Aos 46 minutos, após bola alçada na área, Mohamed Kanno cabeceou livre, mas o arqueiro fez uma defesa espetacular, garantindo o zero no placar antes do intervalo.

Controle africano e o milagre de Al Owais

Na volta para o segundo tempo, Cabo Verde assumiu o controle da posse de bola, jogando de forma inteligente para administrar o resultado que lhe favorecia, mas sem abrir mão de atacar. O técnico fez alterações precisas, colocando Nuno da Costa e Hélio Varela para dar sangue novo ao setor ofensivo.

Aos 28 minutos da etapa final, ocorreu o momento de maior tensão a favor dos africanos: Nuno da Costa recebeu passe livre dentro da área e fuzilou, mas o goleiro saudita Mohammed Al Owais operou um verdadeiro milagre em Houston, espalmando a bola e mantendo sua equipe viva. A Arábia Saudita tentou responder com cruzamentos desesperados na reta final, indo para o “tudo ou nada”, mas a defesa cabo-verdiana se manteve impenetrável.

Festa inédita em Houston

Nos acréscimos, Cabo Verde ainda teve a chance de coroar a noite com uma vitória, mas Nuno da Costa desperdiçou uma oportunidade incrível aos 49 minutos, chutando cruzado para fora. O gol perdido, no entanto, não fez falta. Com o apito final e a confirmação da vitória espanhola por 1 a 0 sobre o Uruguai, a festa tomou conta do gramado.

Com três pontos conquistados em empates heroicos contra Espanha, Uruguai e agora Arábia Saudita, Cabo Verde avança de fase, provando que a organização tática e a resiliência podem superar o favoritismo. A Arábia Saudita, com apenas dois pontos, despede-se da competição.

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