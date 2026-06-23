Após a vitória contra Senegal, que classificou a Noruega para a segunda fase da Copa do Mundo, Erling Haaland falou sobre o confronto contra a França, na última rodada da fase de grupos. O atacante minimizou a importância da partida e apontou o favoritismo francês no confronto.

“Não estou me importando muito com esse jogo agora. Eles provavelmente vão ganhar da gente. Provavelmente vão ganhar o torneio”, declarou o atacante à Fox Sports.

Haaland brilhou na vitória por 3 a 1 contra a seleção africana, com dois gols. Tanto a Noruega como a França venceram seus dois jogos na competição, se classificando diretamente para o mata-mata. A partida entre as duas seleções, disputada na próxima sexta-feira, 26, define o 1º lugar do Grupo I.

A classificação foi celebrada pelos torcedores noruegueses no estádio, que fizeram a tradicional comemoração do “barco viking” junto aos jogadores da seleção.