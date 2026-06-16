A Tunísia anunciou o técnico Hervé Renard como substituto de Sabri Lamouchi, demitido depois da goleada sofrida por 5 a 1 para a Suécia, na primeira partida da seleção na Copa do Mundo 2026. Com grande experiência dirigindo seleções africanas em Mundiais, Renard chega a Monterrey nesta terça-feira, quando já comanda o primeiro treino. Com o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá, o francês chega a sua quinta Copa.
Quem é Hervé Renard?
Técnico francês de 57 anos, Renard fez sua carreira no futebol de seleções, principalmente em países do continente africano. Em 2008, o técnico assumiu a Zâmbia, onde ficou até 2010, quando deixou a equipe para assumir Angola, e depois saiu para reassumir a primeira seleção, em 2011. Em 2014, o francês participou de sua primeira Copa do Mundo, à frente da Costa do Marfim.
Naquele ano os Elefantes foram eliminados na primeira fase do torneio. Renard voltou à Copa do Mundo de 2018, desta vez comandando Marrocos. Longe de ser a potência que conhecemos hoje, e mesmo assim apresentando um bom futebol, a seleção marroquina caiu na primeira fase, perdendo para Irã e Portugal e empatando com a Espanha.
Na Copa de 2022, Renard esteve à frente da Arábia Saudita, que derrotou a campeã Argentina na estreia do torneio. Mesmo com a vitória épica, os sauditas foram eliminados após perderem para Polônia e México.
Depois do trabalho na Arábia Saudita, Renard se aventurou no futebol feminino. O técnico assumiu a seleção francesa para a Copa do Mundo 2023 e as Olimpíadas de Paris, em 2024. No Mundial feminino, Le Bleus caíram nas quartas de final, após empatar por 0 a 0 e perderem nos pênaltis para a Austrália. Nos jogos Olímpicos, outra eliminação nas quartas, contra o Brasil, por 1 a 0.
Após a aventura no futebol feminino, o técnico voltou ao comando da Arábia Saudita em 2024. A sua segunda passagem pela seleção asiática durou até abril deste ano, quando o treinador foi demitido a dois meses do início da Copa do Mundo 2026.