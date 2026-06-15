Após apenas uma partida disputada na Copa do Mundo, a Tunísia decidiu trocar de treinador. Sabri Lamouchi foi demitido do comando da seleção, depois da goleada sofrida contra a Suécia, por 5 a 1, na noite do último domingo, 14. A informação é do jornalista Romain Molina.

Lamouchi era o sexto treinador das Águias de Cartago no ciclo e estava na seleção desde janeiro deste ano. Com a possível demissão, o técnico francês se tornará o quarto comandante a ser demitido no meio de uma Copa do Mundo.

Os outros três casos foram todos em 1998: Carlos Alberto Parreira, na Arábia Saudita, Cha Bum-kun, na Coreia do Sul e Henryk Kasperczak, também na Tunísia.

A Tunísia volta a campo no próximo domingo, 21, contra o Japão, às 01h (de Brasília). A partida será disputada no Estadio BBVA, em Monterrey, no México.