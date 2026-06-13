Antes mesmo de estrear na Copa do Mundo de 2026, a Turquia já virou assunto nas redes sociais. Isso porque, o capitão Çaglar Soyuncu foi filmado fumando um cigarro no que aparentemente é a varanda de um hotel.

Nos poucos segundos de vídeo, Soyuncu aparece acompanhado de outros dois homens trajados em uniformes oficiais da delegação turca. No entanto, até o momento, eles ainda não foram identificados.

Ainda assim, conforme reportado pelo site do Globo Esporte, a imprensa turca informa que a federação local deve se pronunciar em breve sobre o suposto flagrante.

Soyuncu tem 30 anos e atua como zagueiro. Atualmente defende o Fenerbahçe, um dos clubes esportivos mais tradicionais, populares e vitoriosos da Turquia, com sede no lado asiático de Istambul.

Turquia x Austrália

A Turquia estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Austrália neste domingo, 14, à 1h da manhã (horário de Brasília), no BC Place Stadium, em Vancouver, Canadá.

As equipes integram o grupo D, ao lado de EUA e Paraguai, que jogaram na última sexta-feira, 12.