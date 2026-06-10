A Fifa anunciou nesta quarta-feira, 10, a arbitragem da partida de estreia do Brasil na Copa, contra Marrocos, no sábado, 13. O trio de arbitragem será eslovênio, com o árbitro Slavk Vincic apitando o confronto. O quarto árbitro e o árbitro assistente reserva são suíços.

Veja a arbitragem de Brasil x Marrocos

  • Árbitro: Slavk Vincic (Eslovênia)
  • Auxiliar (Bandeirinha) 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)
  • Auxiliar (Bandeirinha) 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)
  • Quarto Árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)
  • Árbitro Assistente Reserva: Stephane de Almeida (Suíça)

Agenda do Brasil na Copa