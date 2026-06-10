A Fifa anunciou nesta quarta-feira, 10, a arbitragem da partida de estreia do Brasil na Copa, contra Marrocos, no sábado, 13. O trio de arbitragem será eslovênio, com o árbitro Slavk Vincic apitando o confronto. O quarto árbitro e o árbitro assistente reserva são suíços.
Veja a arbitragem de Brasil x Marrocos
- Árbitro: Slavk Vincic (Eslovênia)
- Auxiliar (Bandeirinha) 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)
- Auxiliar (Bandeirinha) 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)
- Quarto Árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)
- Árbitro Assistente Reserva: Stephane de Almeida (Suíça)
Agenda do Brasil na Copa
- 13 de junho (sábado): Contra Marrocos, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
- 19 de junho (sexta-feira): Contra Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
- 24 de junho (quarta-feira): Contra a Escócia, às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.