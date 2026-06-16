A Fifa comemorou nesta terça-feira, 16, o sexto dia de Copa do Mundo, a marca de um 1 milhão de torcedores nos estádios no Canadá, México e Estados Unidos. A média é de 62.500 torcedores por partida.
Em uma publicação nas redes sociais, Infantino comemorou a marca e se encontrou com um fã em especial:
“Parabéns a Aaron Bren, que foi o fã número 1 milhão a adquirir um ingresso para esta Copa do Mundo. Obrigado a todos os nossos torcedores apaixonados que continuam enchendo os estádios. Vocês deram vida à Copa do Mundo mais inclusiva da história”, escreveu Infantino.
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Ao todo, 16 estádios serão usados na maior Copa do Mundo da história. Pela primeira vez, 48 seleções disputam o torneio. Os 24 primeiros e segundos colocados avançam diretamente à segunda fase. Os oito melhores terceiros também passam à fase pré-oitavas de final.