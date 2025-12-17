A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 17, em post em suas redes sociais que está desenvolvendo, junto com a Fifa, um novo simulador de futebol. O jogo será desenvolvido pela Delphi Interactive e será disponibilizado para os assinantes no terceiro trimestre de 2026.

De acordo com o serviço de streaming, o game pode ser jogado tanto no modo single-player como em multiplayer online. O jogo estará disponível para celulares e televisões em alguns países selecionados.

O jogo não terá custos adicionais para os assinantes da plataforma e será focado em partidas dinâmicas. De acordo com Giovanni Infantino, presidente da Fifa, o game foi reimaginado para marcar o início de uma nova era para o futebol digital.

Para Alain Tascan, presidente da divisão de games da Netflix, a Copa do Mundo de 2026 é um evento de importância cultural ímpar, que vai ser aproveitado no game. A proposta, segundo ele, é resgatar a essência do futebol com uma experiência que qualquer pessoa consiga jogar com poucos comandos.