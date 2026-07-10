Vozinha além de poder se orgulhar de uma grande campanha na Copa do Mundo 2026, também pode dizer que deu nome a um animal recém descoberto. Aldisa vozinhai é o nome de uma nova espécie de molusco, que foi batizada em homenagem ao goleiro de 40 anos de Cabo Verde.
Na obra “Historias de la Bioadversidad”, o pesquisador espanhol Jesús Ortea explica que escolheu o nome do molusco para homenagear a atuação do goleiro cabo-verdiano contra a Espanha, na primeira rodada do Mundial.
A espécie foi identificada a partir de dois exemplares recolhidos nas Caraíbas, em Havana, Cuba, em 2001, e na ilha de Guadalupe, em 2012. Ao analisá-las, os pesquisadores concluíram que a espécie era desconhecida da ciência.
No artigo, Ortea ainda disse que a escolha do nome é um agradecimento a todo o povo cabo-verdiano. Em 2023, o pesquisador recebeu a Medalha de Mérito Ambiental por sua contribuição para o estudo da biodiversidade marinha do arquipélago.