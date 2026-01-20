O interesse de Donald Trump em anexar a Groelândia passou a ser assunto também no campo esportivo. Deputados europeus, contrários à obsessão do presidente americano, sugeriram o boicote os países à Copa do Mundo.

A Fifa e as 12 federações europeias classificadas ao Mundial que acontece de 11 de junho a 19 de julho nos EUA, Canadá e México ainda não se manifestaram oficialmente sobre o possível boicote.

O deputado federal alemão Jürgen Hardt disse ao jornal Bild que a presença da tetracampeã mundial na competição de ser avaliada para fazer Trump pensar na barbárie que está cometendo. Atualmente, a Groelândia é um território semiautônomo pertencente à Dinamarca. Trump justifica a anexação para “conter a ameaça russa” no local.

“A presença da seleção alemã no Mundial deve ser avaliada para trazer Trump à razão diante da questão da Groenlândia”, disse Hardt.

“Trump tem um ego inflado e não gosta de passar vergonha. As seleções de futebol devem jogar em estádios americanos na Copa do Mundo? Essas são coisas que envergonhariam o presidente em casa”, complementou o britânico Simon Hoare.

Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal e Suíça são as seleções europeias classificadas até agora. A Dinamarca está na repescagem e ainda pode se classificar ao torneio.