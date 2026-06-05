A Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho, e é considerada a principal competição de futebol do planeta e um dos principais eventos do mundo, é capaz de atrair uma porcentagem grande de pessoas que não são interessadas em esporte ou futebol nas apostas esportivas. Na última terça-feira, 2, Darren Small, vice-presidente da Sportradar, uma das principais empresas de tecnologia esportiva do mundo, declarou à agência de notícias AFP que a receita com apostas durante a competição deve ultrapassar 50 bilhões de dólares (R$ 251,5 bilhões). No começo deste ano, um levantamento do banco britânico multinacional Barclays citava uma estimativa de 35 bilhões de dólares (R$ 186,9 bilhões), números similares à última edição do Mundial.

“A Copa do Mundo é um evento esportivo totalmente especial e diferenciado. Trata-se de um momento em que até aqueles que nem são tão interessados em esporte passam a acompanhar, torcer e se divertir com seus familiares e amigos. Para aumentar a emoção e deixar o entretenimento ainda mais intenso, é natural que fãs de todo o mundo realizem mais apostas durante a competição, gerando uma movimentação maior do que em outros períodos”, afirma Marco Tulio, CEO da Ana Gaming, grupo que gere as marcas 7K, Cassino e Vera.

As apostas esportivas se tornaram parte da rotina das pessoas que acompanham os jogos da Copa do Mundo. As propagandas sobre isso estão em todos os lugares: comerciais de TV, publicidade com times, celebridades, jogadores e entidades esportivas, patrocínios no futebol e esporte em geral, além das redes sociais. Em 2022, um dos motivos para esses números estratosféricos, captados também pela empresa de inteligência de apostas H2 Gambling Capital, tem a ver com o fato da Copa do Mundo no Catar ter sido o primeiro evento esportivo global desde o fim das restrições às apostas esportivas nos Estados Unidos.

Mas não é apenas esse o único motivo para o salto de crescimento no número de apostas, de acordo com especialistas ligados às casas de apostas esportivas no Brasil.

“A Copa do Mundo historicamente representa o momento de maior atividade para o mercado de apostas esportivas, mas nesta edição existe um fator adicional: a regulamentação do setor no Brasil. O consumidor está mais consciente, mais exigente e busca marcas que transmitam confiança, segurança e transparência. O crescimento não virá apenas do apostador recorrente, mas principalmente de milhões de brasileiros que terão seu primeiro contato com plataformas reguladas durante o torneio. Para as operadoras, o desafio será transformar esse aumento de demanda em uma experiência simples, segura e sustentável. Estamos preparados para esse cenário e acreditamos que a Copa será um marco importante para a consolidação do mercado regulado no país”, afirma Stefano Andrade, CEO da BB Gaming, holding responsável pela bra.bet.br.

Brasileiros vão elevar gastos com bets na Copa do Mundo, indica pesquisa

Um estudo realizado pela Creditas, em parceria com a Opinion Box, aponta que os brasileiros estão dispostos a gastar mais no período da Copa do Mundo. Entre os gastos extras, 56% afirmaram que consideram fazer algum tipo de apostas em bets ou participar de bolões, enquanto 70% dos respondentes entre 18 e 24 anos pretendem apostar em bets ou bolões. Outros números da pesquisa apontam que 74% vão gastar com algum coisa relacionada à Copa, enquanto 80% afirmam que podem gastar mesmo sem planejamento. Em caso de vitória do Brasil, 47% responderam que devem aumentar os gastos. Sobre valores, 73% dos brasileiros estipulam gastar mais de R$ 100.

“Grande parte do volume apostado durante a Copa vem justamente desse público ‘ocasional’. Pessoas que não assistem a jogos regularmente passam a acompanhar seleções, criam rivalidades momentâneas, montam bolões entre amigos e começam a interagir com o universo das apostas pela primeira vez. Essa combinação de emoção coletiva, calendário concentrado de jogos e alta exposição midiática transforma a Copa em um dos eventos mais apostados do mundo”, disse Eduardo Biato, Chief Strategy Officer (CSO) da 1PRA1, patrocinadora máster do Avaí.