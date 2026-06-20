O atacante holandês Memphis Depay respondeu aos questionamentos sobre a sua real condição física. Utilizado por pouco mais de 20 minutos na goleada por 5 a 1 da Holanda diante da Suécia, o jogador disse que está “em forma” e evitou projetar um possível encontro com a seleção brasileira já na primeira fase dos mata-matas da Copa do Mundo.

“As pessoas estão sempre falando do meu nome, não é? Estou me sentindo muito bem, estou em forma. Estou muito feliz com a vitória”, iniciou explicando.

“Acho que entramos bem preparados. A qualidade no elenco da Holanda é grande, demonstramos isso hoje. Voltamos muito fortes do vestiário, principalmente no segundo tempo, em que começamos muito bem. Criamos chances e fizemos um bom trabalho”, completou.

Aos 32 anos, Memphis ainda não está totalmente recuperado de um estiramento muscular grau 2, sofrido em uma partida entre Corinthians e Flamengo, em 22 de março, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde então, ele ficou afastado por dois meses para recuperação, retornando somente no dia 24 de maio, na partida contra o Atlético Mineiro. O atacante do Timão ainda participou de outras três partidas, mas em nenhuma delas por mais de 45 minutos.

Assim como na estreia contra o Japão, ele foi acionado por Koeman aos 26 minutos do segundo tempo para o lugar de Brobbey, autor de dois gols, mas pouco tocou na bola. Precisará, com uma nova “sombra” no caminho, mostrar muito mais na terceira partida para recuperar a titularidade.

O receio do torcedor brasileiro vem da possibilidade da seleção de Ancelotti avançar de fase na segunda colocação, já que a Holanda encerra o Grupo F como favorita contra os tunisianos e o Brasil terá um jogo mais complicado contra a Escócia – enquanto, na mesma chave, Marrocos encara o frágil Haiti.

“Depende de muitas coisas, disse isso na semana passada também. Estamos focados no nosso próximo jogo e, depois, quem quer que a gente enfrente, vamos nos preparar para isso também. Mas primeiro temos que recuperar e focar no nosso próximo adversário”, explicou o jogador.

Os últimos dois confrontos em Copas contra a Laranja Mecânica não foram favoráveis à Amarelinha. Na Copa da África do Sul, em 2010, após encerrar o primeiro tempo na frente, com gol de Robinho, a seleção levou a virada no segundo, com doblete de Wesley Sneijder. Já na Copa seguinte, na disputa de terceiro lugar, um Brasil destruído pelo 7 a 1 contra a Alemanha dias antes, levou 3 a 0 do holandedes em Brasília.

Agora líder do Grupo F do torneio, a Holanda volta a jogar na próxima quinta-feira, 25, contra a Tunísia, em Kansas City.