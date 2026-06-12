Confronto da noite desta sexta-feira, 12, Estados Unidos x Paraguai aconteceu apenas uma na história das Copas. Foi na primeira edição do Mundial organizado pela Fifa, em 1930, em que as seleções se enfrentaram, em uma partida que terminou 3 a 0 para os americanos. O jogo ficou marcado na história por ter o primeiro hat-trick da Copa do Mundo.

Primeiro hat-trick em Copas

Disputada e vencida pelo Uruguai, a Copa de 1930 foi disputada em um formato com quatro grupos e treze seleções, em que apenas o primeiro colocado de cada grupo avançaria para o mata-mata. Estados Unidos e Paraguai se enfrentaram em partida válida pelo Grupo 4, que também tinha a Bélgica.

No duelo entre as seleções, Bert Patenaude, que já havia marcado na vitória anterior, contra a Bélgica, anotou três gols para os norte-americanos. A partida foi vencida pelos Estados Unidos, por 3 a 0, que avançaram para as seminfinais do torneio.

Os três gols de Bert Patenaude foram reconhecidos pela Fifa, apenas em 2006, como o primeiro hat-trick das Copas. Dois dias depois daquele Estados Unidos e Paraguai, o argentino Guillermo Stábile também anotou três tentos, contra o México.

Nas semifinais, os Estados Unidos foram derrotados pela Argentina, por 6 a 1. A Albiceleste foi derrotada na final para o anfitrião Uruguai, por 4 a 2, que havia eliminado a Iuguslávia na outra chave. Até hoje o terceiro lugar dos norte-americanos em 1930 é a melhor campanha do país em Copas.

Estados Unidos x Paraguai, em 2026

Estados Unidos e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira, 12, às 22h (de Brasília), na estreia do grupo D. A partida será disputada na Califórnia, no SoFi Stadium, e terá transmissão da TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, Ge TV e CazeTV.