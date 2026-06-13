Neste sábado, 13, o empate em 1 a 1 contra a Suíça no Levi’s Stadium, na cidade californiana de Santa Clara (EUA), representou o primeiro ponto do Catar em uma Copa do Mundo. O gol salvador do país árabe foi anotado pelo zagueiro Khoukhi, aos 49 minutos do segundo tempo.

Catar em Copas

Essa é a segunda participação do Catar em Mundiais, sendo a primeira delas quando foi o anfitrião do torneio de 2022.

Naquela oportunidade, a seleção catari integrou um grupo com Equador, Senegal e Holanda. Foram três derrotas e apenas um gol marcado a favor.

Catar 0x2 Equador

Catar 1×3 Senegal

Holanda 2×0 Catar



Boualem Khoukhi, o autor do gol

Zagueiro e meio-campista de 35 anos, Boualem Khoukhi nasceu em Bou Ismaïl, na Argélia, mas chegou ao Catar ainda criança, onde trilhou a jornada futebolística.

Pela seleção catari, Khoukhi contabiliza 100 partidas e 21 gols marcados. Ele também soma os títulos da Copa da Ásia de 2019 e 2023 e participou da última Copa no país que representa.

Curiosamente, ele começou a carreira no ataque, seja pelas pontas ou mais centralizado. No entanto, conforme a idade avançava foi recuando pelas faixas de campo até virar defensor.

Catar em 2026

Após empatar com os suíços, a seleção árabe em questão volta a campo na próxima quinta-feira, 18, às 19h do horário de Brasília. Os canadenses empataram em 1 a 1 o jogo de estreia contra a Bósnia na última sexta, 12.

Com tanto empate, a situação do grupo B da Copa de 2026 segue indefinida.