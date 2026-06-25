A cada partida da seleção brasileira, um nome pouco conhecido vem ganhando mais atenção nos holofotes. Douglas Santos, do Zenit, da Rússia, conquistou a titularidade e vem tendo boas atuações, mostrando ser mais do do que apenas um lateral “correto”, apelido que vem ganhando em meio a memes nas redes sociais.

O jogador mais “low profile” do elenco tem conquistas relevantes na carreira, por clubes e pela própria seleção brasileira (as Olimpíadas do Rio-2016). Aos 32 anos, Douglas Santos vem se tornando mais conhecido e admirado pela torcida.

Começo de carreira no Náutico

Nascido em João Pessoa, em 1994, Douglas Santos começou no futsal, onde enfrentou a sua primeira grande dificuldade na carreira: duas fraturas no fêmur, que o fizeram pensar em desistir do esporte. Em meio a testes, em 2011, o lateral chegou a fazer uma peneira no Corinthians, mas não foi aprovado.

De volta ao Nordeste, Douglas Santos deu início em sua carreira no Náutico. No Campeonato Pernambucano de 2012 o lateral teve as suas primeiras oportunidades no profissional, disputando três partidas pelo Timbu no estadual, com um gol. Durante o Campeonato Brasileiro daquele ano, Douglas ganhou a vaga de titular na equipe.

Foi em 2 de abril de 2013, que Douglas Santos recebeu a sua primeira convocação para a seleção brasileira principal. O chamado, feito por Felipão, foi feito em uma lista que mesclava revelações do sub-20 com nomes consolidados, como Neymar e Ronaldinho Gaúcho. O lateral é um dos sete atletas de um time do nordeste a serem convocados para a Canarinho.

Em 2013, o paraibano deixou o Brasil para começar a sua carreira no futebol internacional, no Granada, da Espanha. Para ganhar rodagem, Douglas Santos foi emprestado para a Udinese, clube que o comprou em janeiro de 2014.

Volta ao Brasil

Em agosto de 2014, Douglas Santos foi emprestado ao Atlético Mineiro, clube que defendeu por dois anos e em mais de 100 partidas. No Brasileirão de 2015, o lateral recebeu a Bola de Prata da posição e foi eleito para o time ideal da competição. Na época, Douglas não compareceu a cerimônia de premiação pelo falecimento da avó, mas recebeu a reverência do ex-jogador Juan Pablo Sorín:

“Ele tem muita capacidade. Faz cruzamentos perfeitos, é bom para defender, para atacar, não é fácil ter as duas verdades. Parabéns, estamos com ele e esperamos que, no futuro, seguramente vai estar na Seleção Brasileira. Esta Bola de Prata ficará com você, Douglas!”, afirmou o ex-lateral argentino.

As boas atuações levaram Douglas Santos a convocação para a disputa das Olímpiadas do Rio, em 2016. Na seleção olímpica, o lateral foi titular em todos os jogos do torneio, conquistando a medalha de ouro inédita no futebol masculino. Douglas também integrou o elenco do Brasil na Copa América de 2016, jogando contra o Panamá.

Novo passo na Europa

Após as Olimpíadas, Douglas Santos foi vendido para o Hamburgo, em agosto de 2016, onde ficou até julho de 2019, quando foi comprado pelo Zenit. Clube mais longevo na carreira do lateral, já são quase sete anos no futebol russo.

No Zenit, o lateral bateu a marca como jogador que mais vezes usou a braçadeira de capitão. Os vários anos na Rússia permitiram que Douglas se naturalizasse russo, chegando a ser convocado pela outra seleção, em 2025. No entanto, Carlo Ancelotti trouxe o ídolo do Zenit de volta à seleção brasileira, para as duas últimas rodadas das Eliminatórias.

Titular na Copa do Mundo 2026, Douglas Santos já deixou de ser um jogador low profile e pouco conhecido no Brasil. Depois da vitória contra a Escócia e de mais uma boa atuação, o lateral passou dos 2 milhões de seguidores no Instagram.

São inúmeros comentários nas redes sociais de torcedores encantados com o lateral. Brincadeiras com o “fazer o arroz e feijão” ou o termo “lateral correto” mostram uma crescente na popularidade do atleta no Brasil. Antes desconhecido e tratado como apenas como um jogador nota 7, Douglas Santos vem ganhando cada vez mais respeito no país.