Colômbia e Uzbequistão se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 23h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo K da Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Com tradições interessantes e histórias riquíssimas, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Colômbia

Biodiversidade rica

A Colômbia é um dos países que possui a maior biodiversidade do planeta, abrigando cerca de 10% de todas as espécies de fauna e flora em seu território. Com ecossistemas diversos, o país é casa das mais variadas formas de vida.

Paixão pelo hino nacional

Na Colômbia, as emissoras de rádio e televisão tocam o hino nacional duas vezes ao dia: uma às 6h e outra às 18h. Apesar da obrigação por lei, a iniciativa visa reforçar a identidade nacional e a paixão dos colombianos pelo país.

El Dorado

Durante a década de 1950, o futebol colombiano viveu o que ficou conhecido como a era “El Dorado”. Neste período, uma disputa entre a Liga Dimayor, liga profissional da Colômbia, e a Associação de Futebol Colombiano resultou na suspensão do país na Fifa. Com isso, os clubes passaram a oferecer salários milionários aos atletas. Alfredo Di Stéfano, por exemplo, foi contratado pelo Millonarios.

Artilharia em 2014

Na Copa do Mundo de 2014, o meia James Rodríguez fez história ao terminar o torneio como artilheiro, com seis bolas na rede. Além da artilharia, a Fifa também elegeu o gol do jogador contra o Uruguai como o mais bonito do Mundial daquele ano.

Uzbequistão

Metrô luxuoso

Em Tashkent, capital do Uzbequistão, o sistema de metrô é famoso por sua arquitetura luxuosa. Com esculturas, mosaicos e lustres, algumas estações relembram verdadeiros palácios.

Pilaf, o prato nacional uzbeque

O famoso Pilaf, também conhecido como Plov, é um arroz preparado com especiarias e servido com carne de cordeiro ou vaca. O prato nacional do Uzbequistão também é considerado um Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Lobos Brancos

A seleção de futebol uzbeque é apelidada de “Lobos Brancos”. A equipe recebeu essa alcunha porque o lobo é um símbolo cultural de força, identidade e união na Ásia Central.

Classificação histórica

Além de ter garantido a vaga inédita na Copa do Mundo de 2026, o Uzbequistão será o primeiro país da Ásia Central a disputar o torneio.